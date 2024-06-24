'Gece eve dönmezse meraklanıyorum' demişti... Annesi görmesin! Küçük kızı büyüdü, çoktan yuvadan uçtu

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Hele o bir zamanların küçük bebeği, artık kendi hayatını kurmaya karar verdiğinde. Zamanı gelip de kendi kanatlarıyla uçmak için anne- baba yuvasından ayrıldığında. Elbette bu da ayrı bir mutluluk ama yine de özellikle anneler için yeni bir endişe kaynağı.

Çocuklarının kiminle arkadaşlık ettiği, nerelere gitti, ne gibi alışkanlıklar edindiği... Bu liste uzar gider. Bütün bunlar annelerin kafasında hep bir soru işareti.

Üstelik bu durum ünlü anneler için de geçerli.

İşte bunlardan biri artık 18 yaşını geçen en büyük çocuğu hakkındaki endişelerini hiç gizlemeden dile getirmişti. Kızının gece eve geç geldiği zamanlarda meraklandığını, hele telefonunu açmadığında telaşa kapıldığını söylemişti.

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ARTIK ENDİŞELERİNE KULAKLARINI TIKADI

İşte o ünlü annenin kızı artık tamamen kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Artık onun da bir hayatı, hatta bir süredir de o hayatı paylaştığı bir sevgilisi var. Şu sıralarda da sevgilisiyle yaz tatilinin keyfini sürüyor.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü anne, bir dönemin ünlü top modellerinden Heidi Klum. Şu sıralar bir yetenek yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan Klum'un eski sevgilisi, iş insanı Flavio Briatore'den bir kızı bulunuyor.

Öz babası kabul etmediği için Klum'un eski eşi Seal tarafından evlat edinilen ve resmi olarak onun soyadını taşıyan Leni Klum ya da tam adıyla Helene Boshoven Samuel.

20 yaşındaki Leni bir süredir annesinin ünlü soyadını kullanarak moda dünyasında kariyer yapıyor. Bir yandan da gençliğinin keyfini çıkarıyor elbette.

GENÇLİK BAŞINDA DUMAN

Leni şu sıralarda, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Aris Rachevsky ile İtalya'nın Sardinya kıyılarında tatil yapıyor.

Kalpleri bir yandan aşkla bir yandan da gençlik ateşiyle çarpan Leni ile Aris, geçen hafta sonu da kumsalda görüntülendi.

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İki genç aşık bir yandan denizde serinlerken bir yandan da romantik anlar yaşadı.

Leni, sevgilisiyle tatilini yaparken annesi Heidi Klum da ABD'de jürisinde yer aldığı yarışmanın çekimleriyle meşgul. Geçen yaz İtalyan bir iş insanı olan biyolojik babası Flavio Briatore'nin yatında ağırladığı Leni bu kez sevgilisiyle baş başa olmayı tercih etti.

Bu da akıllara Klum'un gittikçe büyüyen dört çocuğuna özellikle de onların en büyüğü olan kızı Leni'ye dair söylediklerini akıllara getirdi.

'TELEFONU AÇMAZSA ENDİŞE EDİYORUM' DEMİŞTİ

Klum, konuk olduğu bir programda kızı Leni evden uzaklaştığında onun için endişelendiğini söylemişti. Leni bir yere gittiğinde ve kendisini aramadığında meraklandığını ifade etti.

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Hatta bir keresinde kızı yanında değilken onu defalarca aradığı halde telefonunu açmadığı için büyük bir endişeye kapıldığını gizlemedi. En çok da Leni bir araba aldığında bu endişenin büyüdüğünü gizlemedi Klum. "ilk olarak Leni bir araba aldığında bu zor bir durumdu. Sonra arabayla ülkeyi dolaşmaya gittiğinde bu daha da zordu."

Ama belli ki Klum, artık kızının iyice büyüdüğünü ve kendi hayatını yaşamasının zamanı geldiğini kabullendi.

ANNESİNİN DESTEĞİYLE MODELLİK KARİYERİ YAPIYOR

19 yaşındaki Leni, moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan annesi Heidi'nin de desteğiyle model olarak kariyer yapıyor. Hatta anne ile kızı geçen yıldan bu yana bir iç giyim firması için birlikte verdikleri pozlarla gündeme oturdular.

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Heidi Klum ile Flavio Briatore'nin kızı Leni, biyolojik babasının soyadını taşımıyor. Çünkü onun doğumundan kısa süre sonra annesi ile babası yollarını ayırdı.

Leni'ye asıl babalık yapan kişi Heidi Klum'un eski eşi Seal oldu. Ünlü şarkıcı Leni'yi de kendi çocuklarından ayırmadı ve ona soyadını verdi.

Yani genç kızın tam adı aslında Helene Boshoven Samuel. Soyadı, annesinin eski kocası Seal'dan geliyor. Ama Leni moda dünyasındaki kariyerinde birçok kapı açan annesinin soyadını yani Klum'u kullanıyor.

Leni'ye soyadını veren kişi biyolojik babası Flavio Briatore değil Klum'un eski kocası Seal oldu.

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ANNESİNDEN YARDIM ALDIĞIMI SAKLAMADI

Leni Klum, gösteri dünyasında giderek yükselen nepotizm (akraba kayırmacılığı) konusuyla da gündeme gelmişti. Annesi Heidi Klum gibi moda dünyasında kariyer yapan, hatta onun soyadını kullanan genç kız, bu sayede şöhret basamaklarını hızla tırmanmasıyla eleştirilmişti.

Leni Klum, kendisine yöneltilen bu eleştirilere "Bu sadece bir gerçek. Annem ve babam ünlü" diye yanıt verip bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını belirtmişti.

Leni Klum, People dergisine verdiği röportajda "işini yaptığını ve kendisine bir kariyer oluşturmak için çaba harcadığını belirtmişti.

BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Leni Klum, modellik kariyerine henüz 16 yaşındayken başladı. Vogue dergisinin, annesi Heidi Klum'un memleketi Almanya baskısı için üç yıl önce verdiği kapak pozu genç kızın kariyeri için önemli bir dönemeç oldu.

Ondan sonra da modellik konusunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Kısa bir süre önce Heidi Klum ve Leni Klum, bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için birlikte kamera karşısına geçtiler. Fakat Heidi Klum, genç yaştaki kızının böyle bir çekimde görev almasına izin verdiği için eleştirildi.





Leni'nin babası Flavio Briatore ile annesi Heidi Klum, bir ilişki yaşadılar. Fakat Briatore, öz kızına soyadını vermedi.