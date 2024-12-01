Geç buldukları mutluluğun kıymetini bildiler... Bazen en güzel aşk en son gelendir...

Haberin Devamı

Onların yolu da Hollywood’un birçok ünlü çifti gibi birlikte kamera karşısına geçtikleri yapımda kesişmişti.

Birbirlerini bulana kadar başlarından evlilikler geçen, bu evliliklerden de ikişer çocukları olan ünlü çift artık orta yaşlı sayılabilecekleri bir dönemde ve her şeyden de öte “durulduklarında” karşılaştılar ve hayatlarının aşkını bulup evlendiler.

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden olan Ted Danson ve Mary Steenburgen önümüzdeki sene evliliklerinin 30. yılını kutlayacak

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen sitcom’larından Cheers’in ve 2020’de sona eren Good Place’in yıldız oyuncusu Ted Danson ve başta Geleceğe Dönüş olmak üzere sayısız film ve dizide rol almış olan ödüllü oyuncu Mary Steenburgen seneye 30. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Haberin Devamı

YILLAR GEÇTİ, ONLAR HÂLÂ İLK GÜNKÜ GİBİ AŞIKLAR

Bu uzun soluklu evliliklerine rağmen aşklarını hâlâ koruyan ünlü çift romantik akşam yemekleri ya da gece gezmeleri yerine yıllar içinde “sabah kuşu” haline gelmdiler.

Ted Danson yaşları gereği artık romantizm anlayışlarının da değiştiğini, romantik akşam yemekleri yerine sabahları yatakta birlikte bulmaca çözerek eğlendiklerini söylüyor

76 yaşındaki Ted Danson ve 71 yaşındaki Mary Steenburgen, sabahları gün doğmadan uyanıp yataklarında birbirlerine sokulup sabah keyfi yapan, birlikte uyandıkları için de her güne şükrederek başlayan mutlu evliliklerinde çoktan çeyrek asrı devirdiler.

“BU TATLI SABAHLAR YERYÜZÜNDE CENNET GİBİ”

76 yaşındaki Danson “Randevu geceleri, bizim yaşımızda artık “erkenci kuşlara” özel bir tür randevuya dönüşüyor” dedi.

Haberin Devamı

Usta aktör “En eğlencelisi sabahın erken saatleri, sabah 4:30, yatakta kahve, kelime oyunları, bulmaca çözmek, konuşmak, gülmek ve paylaşmak” derken hâlâ büyük bir aşkla bağlı olduğu karısıyla bu mutlu sabahlarını “İkimiz için de burası yeryüzündeki cennet gibi” diyerek anlatıyor.

İlerleyen yaşlarına rağmen arı gibi çalışmaya devam eden ünlü çift her ikisinin de yoğun programlarına rağmen bu “tatlı” sabahlarını geçirmekten vazgeçmiyorlar. Ünlü çift mutluluğu ikisi de 40'lı yaşlarındayken buldu ancak bunun aynı zamanda en büyük şansları olduğuna inanıyorlar

Gözden Kaçmasın Ömürlerinin sonbaharında aşkı buldular Haberi görüntüle

AYRI YERLERDE OLSALAR BİLE…

Ted Danson “Karımla ayrı yerlerdeysek, hatta farklı bir zaman diliminde çalışıyor olsak da oyunlarımızı oynayabilmek ve telefonda kahve içebilmek için her zaman fırsat buluyoruz” diyor.

Haberin Devamı

Danson eşiyle bu anlara değer vermesinin bir nedeninin de hayatlarının ilerleyen dönemlerine kadar tanışmamış olmaları olduğunu söylüyor. Tanıştıklarında Steenburgen ve Danson 40'lı yaşlarındaydı ve her ikisi de daha önce evlenmişti.





İKİSİ DE İKİ ÇOCUKLARI OLDUKTAN SONRA BOŞANMIŞTI

Mary Steenburgen’in 1980'den 1990'a kadar evli kaldığı ünlü aktör Malcolm McDowell'dan bir oğlu ve bir kızı var. Ted Danson ise ilk olarak 1970 yılında Randy Danson ile evlendi ve 1975 yılında ayrıldılar. İkinci eşi Casey Coates ile 1977 yılında evlendi ve 1993 yılında boşandılar. Danson’ın bu evlilikten Alexis ve Kate adında iki kızı var.

Haberin Devamı

Danson, Steenburgen'le tanışmadan önce “Yaklaşık bir yıl önce, duygusal açıdan daha olgun ve dürüst bir insan olmaya karar vermiştim” itirafını yaparken “Bunun için çok çalıştım yoksa Mary Steenburgen benim yüzüme bile bakmazdı” diyor. Ünlü çift birbirlerinin önceki evliliklerinden doğan dört çocuklarını bir arada mutlu bir yuvada büyüttü, şimdi de torunlarını seviyor

ONU MUTLU EDEBİLMEK İÇİN BAMBAŞKA BİR ADAM OLDU

Danson kendini hayatının ilerleyen dönemlerinde olabileceği en iyi insan olmaya zorladığını ve karısıyla ilişkisinin daha önce tanışmış olsalardı yürümeyeceğinden oldukça emin olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Usta oyuncu “Mary ile tanışmadan kısa bir süre öncesine kadar duygusal olarak tam anlamıyla pişmemiştim... Tanrıya şükür daha önce tanışmadık. O zaman tanışsak Mary beni istemezdi” diyor. Ted Danson mutlu evliliğini biraz da anne ve babasına ve onların 40 yıllık evliliğine borçlu olduğunu söylüyor ve “Kendimi bir aile babası olarak görüyorum, çünkü ailem bunu çok iyi yaptı” diyor

“BİRBİRİMİZE DELİLER GİBİ AŞIĞIZ”

Steenburgen ve Danson ilk kez 1993 yapımı “Pontiac Moon” filminin setinde tanıştıktan sonra 1995 yılında nikah masasına oturdular.

Ted Danson 2019'da Closer Weekly'ye verdiği demeçte karısına hâlâ sırılsıklam aşık olduğunu “Uyanıyoruz ve kelimenin tam anlamıyla her gün kutlama yapıyoruz. Bunu yapmasaydık aptal olurduk çünkü çok şanslıyız. Harika çocuklarımız ve torunlarımız var ve birbirimize sahibiz. Birbirimize deliler gibi aşığız.” sözleriyle anlatmıştı.