Geç gelen aşk en güzeli oldu… Karısı uğruna memleketinden vazgeçti... Şimdi ondan mutlusu yok

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Richard Gere dün akşam İspanya’nın en büyük sinema ödülü olan Goya’da uluslararası onur ödülünü kazandı. Bu pek de şaşırtıcı bir ödül değil.





“İSPANYA’NIN DAMADI” OLDU

Uzun ve başarılarla dolu sinema kariyeri bir yana Gere artık İspanya’nın damadı sayılıyor…

2018’de İspanyol reklamcı ve ülkenin tanınmış politik simalarından Alejandra Silva’yla evlenen Richard Gere adeta ikinci baharını yaşıyor.

Daha önce başından iki evlilik ve sayısız gönül macerası geçen usta aktör en sonunda aradığı mutluluğu kendinden 33 yaş genç İspanyol eşinde buldu.

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GEÇ BULDUĞU MUTLULUĞU BIRAKMIYOR… EŞİNİN MEMLEKETİNE TAŞINDI

Hatta geç bulduğu bu mutluluğa öyle sıkı tutundu ki eşi Alejandra Silva uğruna memleketi ABD’den İspanya’ya bile taşındı.

Eşiyle birlikte yaşadığı evi satıp Avrupalı olan Richard Gere bu kararı neden aldığını “Eşim benimle evlenip kendi memleketinden koptu. Ve 6 sene benimle Amerika’da yaşadı. Şimdi sıra bende. Artık gidip onun memleketinde, onu sevdiklerinden ve ailesinden koparmadan yaşayacağız” sözleriyle anlatmıştı.





6 YILI DEVİREN EVLİLİK İKİ ÇOCUKLA TAÇLANDI

75 yaşındaki Richard Gere ve 41 yaşındaki eşi Alejandra Silva, Goya töreninin kırmızı halısında her zamanki gibi mutluluklarını sergilerken birbirlerine sarılıp fotoğrafçılara birbirinden muhteşem pozlar verirken son derece neşeli görünüyordu.

Geçen ay verdikleri röportajda “Her zamankinden daha mutluyuz” diyen Gere ve Silva, beş ve dört yaşındaki oğulları Alexander ve James’le kendilerine mutlu bir yuva kurdular.

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NE YAŞ FARKI NE DE MESAFELER BU AŞKA ENGEL OLAMADI

Richard Gere’in ikinci evliliğini yaptığı oyuncu Carey Lowell’dan da 25 yaşında Homer adında bir oğlu daha var.

Aralarındaki 33 yıllık yaş farkına ve başlangıçta onları ayıran mesafelere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen aşıklar 2014’te tanışmış, bir süre sonra bu tanışıklık büyük bir aşka dönüşmüştü.





“O MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM”

Richard Gere, İspanya’ya taşındıklarından beri eşinin çok mutlu olduğunu, kendisinin de onu mutlu görmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söylüyor.

Ünlü çift birbirlerini “ruh eşi” olarak görüyor ve Alejandra Silva bunu “Aynı değerlere sahibiz, dünyayı aynı şekilde görüyoruz ve ilk andan itibaren birbirimizi uzun zamandır tanıyormuşuz gibi hissediyoruz” sözleriyle anlatıyor.

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TAM BİR ROMANTİK PRENS!

Üstelik beyaz perdede “beyaz atlı prens” gibi göründüğü rollerle hafızalara kazınan Richard Gere eşinin söylediğine göre gerçek hayatta da bu rollerinden çok farklı değil…

“Richard kendini işine adamış bir baba. Çocuklara hikâye okumayı çok seviyor” diyen Silva kocasının kendisi mutfakta yemek yaparken gitar çalarak ona olan aşkını gösterdiğini anlatıyor…