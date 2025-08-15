Geç bulduğu mutluluk neredeyse ellerinden kayıp gidiyordu… ‘Bu güzel hayat için teşekkürler karıcığım’

Haberin Devamı

Kendi hayatından da izler taşıyan ve senaryosunu da kaleme aldığı Rocky filmleri ve elinde meşhur bıçağıyla düşmanlarla savaştığı Rambo serisiyle Hollywood’un en unutulmaz filmlerinden bazılarının ünlü yüzü…

Sylvester Stallone, perdede ne kadar sertse özel hayatında eşine ve kızlarına karşı o kadar yumuşak yürekli…

Geç kurduğu yuvasında büyük bir mutluluğu bulan, bu mutluluğa da sıkı sıkı sarılan “İtalyan aygırı” lakaplı yıldız oyuncu 28 yıllık eşi Jennifer Flavin'in 57. doğum gününde onu övgüye boğdu.

1997’de evlenen Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin’in bu evlilikten 28 yaşında Sophia, 27 yaşında Sistine ve 23 yaşında Scarlet adında üç kızı var.

79 yaşındaki Stallone, eşi Flavin'in doğum gününü kutlamak için Instagram'da geçmişten bugüne birlikte verdikleri aşk pozlarını paylaştı ve karısına “Harika eşime mutlu yıllar. Ben ve kızlarım, bize böyle güzel bir hayat verdiğin için teşekkür ederiz!!” diye seslendi.

Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin’e bu teşekkürü aslında öylesine yapılmış edilmiş değil. Çift 2022’de büyük bir kriz atlatmış, Jennifer Flavin Sylvester Stallone’ye boşanma davası açmak için harekete geçmiş ve ünlü aşıklar ayrılmanın eşiğinden dönmüştü.

Sylvester Stallone, daha önce ilki kez evlenmiş, bu evlilikleri hüsranla sonuçlandıktan sonra Jennifer Flavin’le geç sayılabilecek bir yaşta, 51’ine geldiğinde evlenmişti.

Çift ayrılık sürecine girdiğinde Stallone bunun sorumluluğunu üstlenmiş “Büyürken onlara yeterince ilgi göstermedim” dediği kızlarını da üzdüğünü itiraf ederek “Bazen işi ailemin önüne koyuyorum ve bu bir daha olmayacak trajik bir hata” sözleriyle evliliğinin nasıl sarsıldığını anlatmıştı.

“Bu ayrılığın sorumlusu benim” diyerek cesurca bir hamle yapan Sylvester Stallone, en sonunda karısını ikna etmeyi ve evliliğini kurtarmayı başarmıştı. Rambo, o günden bugüne eşine ve ailesine çok daha fazla vakit ayıran ilgili bir eş ve babaya dönüştü.

Evliliğinin üstüne titreyen Sylvester Stallone 28 yıllık eşi Jennifer Flavin’le 1988’de bir restoranda tesadüfen tanışmıştı.

Stallone ve Flavin, ünlü oyuncunun model Janice Dickinson ile bir ilişkisi olduğunu açıklamasının ardından 1990'larda bir süre ayrıldı. Janice Dickinson hamileydi ve bebeğinin babasının Stallone olduğunu sanmıştı.

Bebek doğdu ve DNA testi babanın başka biri olduğunu kanıtladı. Sylvester Stallone böylece ilişkisine son verip Jennifer Flavin’le olmayı seçti.

İkili Mayıs 1997'de evlendi ve 2022’deki krize kadar da hep çok mutlu bir aile hayatları oldu.

Sylvester Stallone ilk evliliğini 28 yaşındayken Sasha Czack’le yapmıştı. Çiftin bu evlilikten iki oğlu oldu. Stallone’nin ilk göz ağrısı oğlu Sage ne yazık ki bir kalp hastalığı yüzünden daha 36 yaşında hayatını kaybetti ve efsane oyuncuya ömrünün en büyük acısını tattırdı.

Sylvester Stallone’nun 46 yaşındaki küçük oğlu Seargeoh da çocukluğunda otizm teşhisi almıştı.

Sylvester Stallone’nun Brigitte Nielsen’le yaptığı ikinci evliliği de çok ses getirmişti. Çift sadece iki yıl evli kalıp boşandı.

Brigitte Nielsen Sylvester Stallone’nun en büyük rakibi olan Arnold Schwarzenegger’la oynadığı Kızıl Sonya filminde onunla da bir ilişki yaşadığını yıllar sonra itiraf edecekti.

Brigitte Nielsen’in Sylvester Stallone’la evliliği ve Kızıl Sonya filminin çekildiği tarihler çakışıyordu.

Ve sinemanın iki dev yıldızı Stallone ve Schwarzenegger’in arasındaki bitmeyen düşmanlığın altında da bunun yattığı uzun süre dillerden düşmemişti.

