Geç bulduğu aşkının gözünün içine bakıyor… En özel gününde elini bir an bile bırakmadı

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Hollywood’un çiçeği burnunda sayılabilecek aşıkları Tim Burton ve Monica Bellucci Venedik’te kırmızı halıya birlikte çıktıktan sonra bu kez da usta yönetmenin Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yer alan yıldızına kavuşmasını kutladı.

O YILDIZA NİHAYET KAVUŞTU, EN YAKINLARI YANINDAYDI

Efsane filmi Beter Böcek’in (Beetlejuice) ikincisini çeken ve filmin ilk gösterimini de Venedik Film Festivali’nde yapan usta yönetmen Tim Burton sektöre emek vermiş isimlerin onurlandırıldığı yıldızlarla dolu kaldırımda dün yerini aldı.

Hollywood'un efsane yönetmeni Tim burton da en sonunda Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuştu

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Burton için düzenlenen törene yönetmenin filmlerinde rol almış olan Michael Keaton, Winona Ryder ve Danny DeVito gibi yıldız isimler katıldı.

Tim Burton’ın uzun ve başarılı kariyerine övgülerle dolu, duygusal konuşmaların yapıldığı törenin baş konuğu ise elbette ünlü yönetmenin bir buçuk yıldır büyük bir aşk yaşadığı Hollywood’un efsane aktrisi Monica Bellucci’ydi… Ünlü yönetmene bu özel gününde kariyerlerinin başından beri onunla çalışan yıldız oyuncular Michael Keaton ve Winona Ryder da katıldı

EN ÖZEL GÜNÜNDE EN SEVDİĞİYLE EL ELE

Törende kendisine ayrılan yerde 59 yaşındaki sevgilisi Bellucci’yle yan yana oturan 66 yaşındaki Tim Burton, konuşmaları büyük bir mutlulukla dinlerken güzel aşkının elini bir an bile bırakmadı.

Tim Burton’ın karakteristik olarak korku temalı ve sıra dışı filmlerine bir selam niteliğinde, hem o hem de Monica, ve ilk kez 17 yaşında usta yönetmenle çalışıp ünlenen Winona Ryder da baştan aşağı siyahlara bürünmüştü. Burton ise törende, yıllarca Hollywood'un en güzel kadını olarak anılmış olan sevgilisi Monica Bellucci'nin yanında olmasından çok mutluydu

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BİR BUÇUK YILDIR BİRLİKTELER

Ünlü çiftin aşkı ilk olarak geçen yılın şubat ayında ortaya çıkmıştı.

Sevgililer Günü’nde aşkın başkenti Paris sokaklarında birlikte görüntülenen Tim Burton ve Monica Bellucci’nin bu fotoğraflar manşetlere çıkmadan önce de birkaç aydır birlikte oldukları anlaşıldı.

Bir süre böyle gözlerden uzakta aşk yaşayan ikili en sonunda geçen yılın ekim ayında Roma Film Festivali'nde kırmızı halıya ilk kez el ele çıkıp ilişkilerini dünyaya ilan ettiler. Tim Burton tören boyunca sevgilisi monica Bellucci'nin elini hiç bırakmadı

AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Monica Bellucci de bu kırmızı halı çıkışından birkaç ay önce, Haziran 2023’te Elle France'a röportaj verip Tim Burton’a olan aşkını anlatmıştı.

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Bellucci röportajında “Ne diyebilirim ki... Her şeyden önce o adamla tanıştığım için mutluyum. Bu hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri... Onu insan olarak tanıyorum, onu seviyorum ve şimdi onunla bir yönetmen olarak tanışacağım, başka bir macera başlıyor” demişti.

Ünlü aşıkların birlikteliği ilk olarak bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı

Monica Bellucci, Tim Burton’ın ilkinden tam 38 yıl sonra çektiği Beter Böcek filminde Michael Keaton ve Winona Ryder’la birlikte başrollerden birini canlandırdı.

16 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HİKÂYE AŞKLA SON BULDU

İki aşık aslında ilk kez 16 yıl önce tanışmıştı ancak Ekim 2022’de Lyon'daki Lumière Film Festivali'nde birbirlerini gördükten sonra aralarında bir kıvılcım oluştu… Festivalin onur konuğu olan Monica Bellucci, Tim Burton’a Lumiere yaşam boyu başarı ödülünü takdim etti.

Aşklarını artık saklanmadan yaşayan Tim Burton ve Monica Bellucci her kırmızı halıda, her davet ve galada el eleler

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İkili ilişkilerini eski bir tanışıklıktan aşka doğru ilerletirken Monica Bellucci, Burton’ın yönettiği filmde rol alınca bu aşk çekim süreci boyunca büyüyüp iyice serpilmiş oldu…

BOŞ KALAN KALPLERİ YILLAR SONRA BİRLEŞTİ

Monica Bellucci, Fransız aktör Vincent Cassel’le 16 yıl evli kaldıktan sonra 2013’te ondan ayrılmıştı. Çiftin 19 yaşında Deva ve 13 yaşında Leonie adında iki kızları var. Tim Burton da 13 yıl boyunca ünlü İngiliz yıldız Helena Bonham Carter ile büyük bir aşk yaşamıştı. Çift hiç evlenmedi ve 2014'te yollarını ayırdı. Burton ve Helena Bonham Carter’ın da bu ilişkiden Billy adına bir oğulları ve Nell adında bir kızları oldu.

Monica Bellucci uzun yılar Fransız aktör Vincent Cassel’le, Tim Burton da ünlü İngiliz yıldız Helena Bonham Carter'la birlikteydi... Çiftin bu ilişkilerden ikişer tane çocuğu var