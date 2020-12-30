Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkan'ın büyük dedesi çıktı!

Gazi Alemdar Gemisi, Kurtuluş Savaşı’nın ‘tek deniz savaşı’, ‘tek deniz zaferi’, ‘tek deniz şehidi verdiğimiz’ bir kahramanlık hikayesine imza atmıştı. Fransızlara kök söktüren gemi mürettebatı işgale karşı büyük mücadele vermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazandığı zaferlerin temelini oluşturmuştu. Fransızlar, Karadeniz-Ereğli halkının da mücadelesiyle de püskürtülmüştü.







Yıllar Boyu Tarih dergisinin son sayısında yer alan habere göre; kahramanlık destanı yazan geminin ikinci kaptanı olan Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlubugün dünyanın da tanıdığı pop yıldızı Tarkan’ın dedesi çıktı.





Şimdi müze oldu

Zafer yazan geminin aslına uygun bire bir örneği yeniden yapıldı. 2008’den bu yana da Karadeniz-Ereğli Limanı içinde müze olarak hizmet veriyor.





