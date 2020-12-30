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Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkan'ın büyük dedesi çıktı!

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Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkan'ın büyük dedesi çıktı!
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Gazi Alemdar Gemisi (1921) Kurtuluş Savaşı’nın ‘tek deniz savaşı’, ‘tek deniz zaferi’, ‘tek deniz şehidi verdiğimiz kahramanlık hikayesi' olarak tarihe geçmişti. Yıllar Boyu Tarih dergisi, Fransızlara Zonguldak Ereğli'de kök söktüren geminin ikinci kaptanının pop yıldızı Tarkan’ın büyük dedesi, Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu olduğunu ortaya çıkardı.

Gazi Alemdar Gemisi, Kurtuluş Savaşı’nın ‘tek deniz savaşı’, ‘tek deniz zaferi’, ‘tek deniz şehidi verdiğimiz’ bir kahramanlık hikayesine imza atmıştı. Fransızlara kök söktüren gemi mürettebatı işgale karşı büyük mücadele vermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazandığı zaferlerin temelini oluşturmuştu. Fransızlar, Karadeniz-Ereğli halkının da mücadelesiyle de püskürtülmüştü.

Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkanın büyük dedesi çıktı


Yıllar Boyu Tarih dergisinin son sayısında yer alan habere göre; kahramanlık destanı yazan geminin ikinci kaptanı olan Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlubugün dünyanın da tanıdığı pop yıldızı Tarkan’ın dedesi çıktı.

Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkanın büyük dedesi çıktı


Şimdi müze oldu
Zafer yazan geminin aslına uygun bire bir örneği yeniden yapıldı. 2008’den bu yana da Karadeniz-Ereğli Limanı içinde müze olarak hizmet veriyor.
Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu, Tarkanın büyük dedesi çıktı


 

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