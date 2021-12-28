Gamze Topuz: Daha aklı başında seviyorum

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Gamze Topuz, Tümer Metin’le ilişkisinin 6’ncı yıldönümünü Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Topuz, o karelerle birlikte aşkını da dile getirdi: “Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan, ben oradayım.”

Aşk dolu bir yıl diliyorum

Çağla Şıkel geçen hafta Bağdat Caddesi’ndeki La Vie Est Belle’nin özel etkinliği için kurulan Eyfel Kulesi’nin önünde fotoğraf çektirdi. Şıkel, yeni yıl dileklerini de verdi: “Yeni yıla, yeni umutlarla giriyoruz. 2022’yi elimden gelenin en iyisini yaparak, yoğun tempoda çalışarak geçireceğim. Aşk dolu bir yıl diliyorum.”

Ünlü model, “Çocuklarınız sizi kıskanıyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sürekli onlara odaklı bir hayat yaşadığım için bir miktar kıskanabilirler. Oğullarım tarafından kıskanılmak hoşuma gider.”

Tatlı bir çekim yaptık

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Buse Terim, kızları Nil ve Naz ile yılbaşı temalı özel bir çekim gerçekleştirdi. Terim, kızlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflara Nil ve Naz’ın yakın arkadaşı İlay da dahil oldu. Terim o anların altına şu notu düştü: “Tatlı bir çekim yaptık, çok da güzel görseller çıktı ortaya. Sizin favori kareniz hangisi oldu?”

Aileye girdik

Sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil’i zor günlerinde sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmıyor. Serengil geçtiğimiz gün de Hatay’dan İstanbul’a ziyaretine gelen sevgilisinin ailesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Serengil, aile fotoğrafını “Aileye girdik pozu. Geçmiş olsuna gelmişler” notunu yazdı.

Kod adı Ayşe

“Arka Sokaklar”ın Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan, geçtiğimiz akşam Akmerkez’deydi. Oyuncu, kahve bardağının üstünde neden ‘Ayşe’ yazdığını soran muhabirlere şöyle yanıt verdi:

“Arkadaşlar, Ayşe benim kod adım. Her kahve sipariş verdiğimde adımı Ayşe diye yazdırırım. R harfini söyleyemediğim için, Perihan demek yerine Ayşe diyorum.” (Sayit DURMAZ)

Rodin 12 yaşında

Belçim Bilgin’in Yılmaz Erdoğan ile evliliğinden olan oğlu Rodin, 12 yaşına bastı. Bilgin, oğlunun doğum gününden pozları sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojisi ile paylaştı. Fotoğraflara birçok beğeni ve yorum geldi.

Soğuğa rağmen

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Bilal Sonses önceki akşam Back Drop Media organizasyonuyla Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği “Sucuk Fest” kapsamında hayranlarıyla buluştu. Sonses’in konserine soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Konser sonunda şarkıcıya çiçek ve plaket takdim edildi.

15 bin kişilik koro

Berkay önceki akşam Hatay Expo’da sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını alanı dolduran 15 bin kişiyle beraber seslendiren Berkay, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Berkay, “Soğukta bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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