Gamze Özçelik’ten o iddiaya yanıt

Haberin doğru olmadığını söyleyen Özçelik, yardım çalışmalarını Umuda Koşanlar Derneği ile yürüttüğünü belirtti: “Servetini su kuyularına harcadı, Afrikalı çocuklar için evini sattı gibi haberler karşısında açıklama yapma gereği duydum. Derneğimiz kurulduğu ilk günden bu yana bağışçılarımızın desteğiyle güzel işler başarmaya çalışmaktadır. Çıkan haberler doğru değildir.”