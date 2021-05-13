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Haber Giriş: 13.05.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Gamze Özçelik'ten duygulandıran ziyaret

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Eski oyuncu Gamze Özçelik, Ramazan Bayramı'nı boş geçirmedi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardım ulaştıran Özçelik, o anları derneğin sosyal medya hesabında paylaştı.

Gamze Özçelik "Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan’ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık." dedi.

Gamze Özçelikten duygulandıran ziyaret

"Tanzanya’da gerçekleştirmeye başladığımız bayramlık dağıtımı görsellerimize bakınca gülümsemeden duramıyoruz."

Gamze Özçelikten duygulandıran ziyaret

"Suriye idlib’de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik."

Gamze Özçelikten duygulandıran ziyaret
"Filipinler’de de bayramlıkları dağıttıysak demek ki"

Gamze Özçelikten duygulandıran ziyaret

"El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar"

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