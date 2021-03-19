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Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret

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Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret

Yıllar önce oyunculuğu bırakan ve ekranlara veda eden Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkını ziyaret etti.

Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Özçelik, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Gana Tamele’de Umuda Koşanlar olarak oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar "

Gamze Özçeliki duygulandıran ziyaret

 

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