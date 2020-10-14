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Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Gamze Özçelik: Muhteşem bir akşamdan

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Gamze Özçelik: Muhteşem bir akşamdan
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Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’yle Sudan’a gitti. Erzak ve giyecek yardımı götüren Özçelik ziyaretinden kareleri Instagram hesabında da paylaştı.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika ülkelerine yardım götüren Gamze Özçelik’in son durağı Sudan oldu. Daha önce Sudan’da su kuyuları açtıran eski model ve oyuncu bu kez bölge halkına erzak ve giyecek yardımı yaptı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Özçelik önceki gün ise Instagram’ına çocuklarla birlikte çekilen bir fotoğrafını yükledi. Çelik o karenin altına
“Aşk dediğin; ‘Her yer kapkaranlık da olsa, aydınlığı görebilmektir. Muhteşem bir akşamdan... Allah’ım sana ne kadar teşekkür etsem az kalır” notunu düştü.

Gamze Özçelik: Muhteşem bir akşamdan

 

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