Gamze Özçelik: Muhteşem bir akşamdan

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika ülkelerine yardım götüren Gamze Özçelik’in son durağı Sudan oldu. Daha önce Sudan’da su kuyuları açtıran eski model ve oyuncu bu kez bölge halkına erzak ve giyecek yardımı yaptı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Özçelik önceki gün ise Instagram’ına çocuklarla birlikte çekilen bir fotoğrafını yükledi. Çelik o karenin altına

“Aşk dediğin; ‘Her yer kapkaranlık da olsa, aydınlığı görebilmektir. Muhteşem bir akşamdan... Allah’ım sana ne kadar teşekkür etsem az kalır” notunu düştü.



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