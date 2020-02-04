Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik hangi dizilerde oynamıştı?

Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. 1999 yılında katıldığı Elite Model Look’ta İpek güzeli, 2000’de katıldığı Miss Turkey’de ise 2. güzeli seçildi. Aldığı ödüllerin ardından oyunculuğa ağırlık veren Gamze Özçelik, Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yaptı.



Bir döneme damga vuran Serseri dizisinde Okan Yalabık ve Erkan Petekkaya ile başrolü üstlendi. Arka Sokaklar dizinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle tanındı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 19 Haziran 2008 tarihinde Büyükada’da evlendi. 2011 yılında boşanan çiftin Murathan Pektaş adında bir oğlu var.