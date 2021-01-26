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Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Gamze Özçelik: Birlik olmalıyız

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Gamze Özçelik: Birlik olmalıyız
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Gamze Özçelik, Suriye’deki çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, “Birlik olmadıkça, yokluk, yalnızlık, savaş bitmeyecek” dedi.

Gamze Özçelik, kuruculuğunu üstlendiği Umuda Koşanlar derneğiyle Suriye’deki çocuklara yardım götürüyor. Özçelik önceki gün İdlib’te çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu yazdı: “Bazı fotoğrafların hikayesi ayrı anlatılmalı. Bu yollara gönül vermiş belki yüz binlerce kişiyiz. Ama bitmiyor. Yokluk, ihtiyaçlar, yalnızlık, savaş bitmiyor... Kafasını kapıyorsun ayağı açık kalıyor, karnını doyuruyorsun birileri geliyor ailesinden koparıyor. Bitmiyor...

Gamze Özçelik: Birlik olmalıyız


Birlik olmadıkça, sesleri yetirince duyuramadıkça, bencillikten kurtulmadıkça, bizler sonuna kadar israfa devam ettikçe, çıkar ilişkileri sürdükçe de bitmeyecek.

Her şey Allah’ın ‘Ol’ demesine bağlıyken büyük bir çoğumuz bu gidişle bize verilen sınavı verenlerden olamayacağız maalesef. Allahım bize birlik beraberlik nasip eyle.”

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