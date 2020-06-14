Gamze Keçeli kimdir, kaç yaşında? Eşi Nedim Keçeli kimdir?

Gamze Keçeli kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Gamze Karaman, 2017 yılında iş adamı Nedim Keçeli ile 4 yıllık bir beraberliğin ardından Venedik'te evlenmişti. İşte 2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Keçeli ve eşi ile ilgili bilgiler…

GAMZE KEÇELİ KİMDİR?

Gamze Karaman Keçeli 16 Ekim 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Eski hentbolcu, model, oyuncu ve sunucudur.

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Karaman, 2003 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından bu yarışmanın galiplerinin katıldığı 2004 Miss Globe International yarışmasında da ikinci olma başarısına imza attı.

2017 yılında işadamı Nedim Keçeli ile 4 yıldır aşk yaşayan 2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, Venedik'te evlendi.

NEDİM KEÇELİ KİMDİR?

Nedim Keçeli işadamıdır. Bir inşaat firmasının yönetim kurulu üyesidir. Nedim Keçeli eşine doğum hediyesi olarak dünyaca ünlü bir İsviçre markasına ait, 350 bin TL değerinde bir saat hediye etti..