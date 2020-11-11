Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı eşi Caner Yıldırım'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erçel, eşi ve kızı ile çekilen karesini, "İyi ki doğmuş sevgilim" notuyla yayınladı.
2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı yıl bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Erçel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Gamze Erçel gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğmuş" notunu düştü.
Yıldırım, eşinin paylaşımına, "İkinizin güzel çıktığı fotoğraf seçilmiş, baba harcanmış... Doğum günümde kıyak geçin bari" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Çiftin gönderilerine beğeni yağdı.
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