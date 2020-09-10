Game Of Thrones oyuncusu Diana Rigg Young hayatını kaybetti! Diana Rigg Young kimdir?
Game Of Thrones dizisinde Olenna Tyrell karakteri ile yer alan ünlü aktrist Diana Rigg Young, 83 yaşında hayatını kaybetti. James Bond gibi önemli yapımlarda boy gösteren Diana Rigg Young kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştü. Peki, Diana Rigg Young kimdir ve dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, o detaylar
Diana Rigg Young, 10 Eylül 2020 tarihinde 83 yaşında hayatını kaybetti. 20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, ilk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk yaptı ve 1959'da İngiltere'nin prestjili tiyatro topluluğy Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı. Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Uzun soluklu meşhur İngiliz dizisi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.
1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.
1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.
Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire'da doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır. İki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.
FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rolü
|Notlar
|1968
|A Midsummer Night's Dream
|Helena
|1969
|Mini-Killers
|Kısa film
|1969
|The Assassination Bureau
|Sonya Winter
|1969
|On Her Majesty's Secret Service
|Kontes Teresa "Tracy" Draco di Vicenzo/Bond
|1970
|Julius Caesar
|Portia
|1971
|The Hospital
|Barbara Drummond
|1973
|Theatre of Blood
|Edwina Lionheart
|1977
|A Little Night Music
|Kontes Charlotte Mittelheim
|1981
|The Great Muppet Caper
|Lady Holiday
|1982
|Evil Under the Sun
|Arlena Marshall
|1987
|Snow White
|The Evil Queen, Snow White's evil stepmother
|1994
|A Good Man in Africa
|Chloe Fanshawe
|1999
|Parting Shots
|Lisa
|2005
|Heidi
|Büyükanne
|2006
|The Painted Veil
|Kibirli Anne
|2015
|The Honourable Rebel
|Anlatıcı
|2017
|Breathe
|Lady Neville
DİZİLERİ
|Yıl
|Yapım
|Rolü
|Notlar
|1959
|A Midsummer Night's Dream
|Bit part
|TV film
|1963
|The Sentimental Agent
|Francy Wilde
|Episode: "A Very Desirable Plot"
|1964
|Festival
|Adriana
|Episode: "The Comedy of Errors"
|1964
|Armchair Theatre
|Anita Fender
|Episode: "The Hothouse"
|1965
|ITV Play of the Week
|Bianca
|Episode: "Women Beware Women"
|1965–68
|The Avengers
|Emma Peel
|Main role (51 episodes)
|1970
|ITV Saturday Night Theatre
|Liz Jardine
|Episode: "Married Alive"
|1973–74
|Diana
|Diana Smythe
|Main role (15 episodes)
|1974
|Affairs of the Heart
|Grace Gracedew
|Episode: "Grace"
|1975
|In This House of Brede
|Philippa
|TV film
|1975
|The Morecambe & Wise Show
|Nell Gwynne
|Sketch in Christmas Show
|1977
|Three Piece Suite
|Various
|Regular role (6 bölüm)
|1979
|Oresteia
|Clytemnestra
|TV miniseries
|1980
|The Marquise
|Eloise
|TV film
|1981
|Hedda Gabler
|Hedda Gabler
|TV film
|1982
|Play of the Month (BBC)
|Rita Allmers
|Episode: Little Eyolf
|1982
|Witness for the Prosecution
|Christine Vole
|TV film
|1983
|King Lear
|Regan
|TV film
|1985
|Bleak House
|Lady Honoria Dedlock
|TV miniseries
|1986
|The Worst Witch
|Miss Constance Hardbroom
|TV film
|1987
|A Hazard of Hearts
|Lady Harriet Vulcan
|TV film
|1989
|The Play on One
|Lydia
|Episode: "Unexplained Laughter"
|1989
|Mother Love
|Helena Vesey
|TV miniseries
British Academy Television Award for Best Actress
Broadcast Press Guild Award for Best Actress
|1992
|Mrs. 'Arris Goes to Paris
|Mme. Colbert
|TV film
|1993
|Road to Avonlea
|Lady Blackwell
|Episode: "The Disappearance"
|1993
|Running Delilah
|Judith
|TV film
|1993
|Screen Two
|Baroness Frieda von Stangel
|Episode: "Genghis Cohn"
Aday gösterildi – CableACE Award for Best Supporting Actress in a Miniseries or Movie
|1995
|Zoya
|Evgenia
|TV film
|1995
|The Haunting of Helen Walker
|Mrs. Grose
|TV film
|1996
|The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders
|Mrs. Golightly
|TV film
|1996
|Samson and Delilah
|Mara
|TV film
|1997
|Rebecca
|Mrs. Danvers
|TV miniseries
Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
|1998
|The American
|Madame de Bellegarde
|TV film
|1998–2000
|The Mrs Bradley Mysteries
|Mrs. Adela Bradley
|Main role
|2000
|In the Beginning
|Mature Rebeccah
|TV film
|2001
|Victoria & Albert
|Baroness Lehzen
|TV miniseries
Aday gösterildi – Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
|2003
|Murder in Mind
|Jill Craig
|Episode: "Suicide"
|2003
|Charles II: The Power and The Passion
|Queen Henrietta Maria
|TV miniseries
|2006
|Extras
|Herself
|Episode: "Daniel Radcliffe"
|2013–present
|Game of Thrones
|Olenna Tyrell
|Seasons 3, 4, 5, 6, 7,
Online Film & Television Association Award for Best Guest Actress in a Drama Series (2013, 2014)
Aday gösterildi – Primetime Emmy Award for Outstanding Guest Actress in a Drama Series (2013, 2014, 2015)
Aday gösterildi – Critics' Choice Television Award for Best Guest Performer in a Drama Series (2013, 2014)
Aday gösterildi – Online Film & Television Association Award for Best Guest Actress in a Drama Series (2015)
|2013
|Doctor Who
|Mrs. Winifred Gillyflower
|Episode: "The Crimson Horror"
|2015
|Penn Zero: Part-Time Hero
|Mayor Pink Panda (voice)
|Episode: "Babypocalypse"
|2015
|You, Me and the Apocalypse
|Sutton
|TV series
|2015
|Professor Branestawm Returns
|Lady Pagwell
|TV film
|2015
|Detectorists
|Veronica
|TV series
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