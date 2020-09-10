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Haber Giriş: 10.09.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Game Of Thrones oyuncusu Diana Rigg Young hayatını kaybetti! Diana Rigg Young kimdir?

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Game Of Thrones oyuncusu Diana Rigg Young hayatını kaybetti! Diana Rigg Young kimdir?
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Game Of Thrones dizisinde Olenna Tyrell karakteri ile yer alan ünlü aktrist Diana Rigg Young, 83 yaşında hayatını kaybetti. James Bond gibi önemli yapımlarda boy gösteren Diana Rigg Young kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştü. Peki, Diana Rigg Young kimdir ve dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, o detaylar

Diana Rigg Young, 10 Eylül 2020 tarihinde 83 yaşında hayatını kaybetti. 20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, ilk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk yaptı ve 1959'da İngiltere'nin prestjili tiyatro topluluğy Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı. Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Uzun soluklu meşhur İngiliz dizisi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.

1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.

1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire'da doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır. İki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.

FİLMLERİ

YılFilmRolüNotlar
1968A Midsummer Night's DreamHelena 
1969Mini-Killers Kısa film
1969The Assassination BureauSonya Winter 
1969On Her Majesty's Secret ServiceKontes Teresa "Tracy" Draco di Vicenzo/Bond 
1970Julius CaesarPortia 
1971The HospitalBarbara Drummond 
1973Theatre of BloodEdwina Lionheart 
1977A Little Night MusicKontes Charlotte Mittelheim 
1981The Great Muppet CaperLady Holiday 
1982Evil Under the SunArlena Marshall 
1987Snow WhiteThe Evil Queen, Snow White's evil stepmother 
1994A Good Man in AfricaChloe Fanshawe 
1999Parting ShotsLisa 
2005HeidiBüyükanne 
2006The Painted VeilKibirli Anne 
2015The Honourable RebelAnlatıcı 
2017BreatheLady Neville

DİZİLERİ

YılYapımRolüNotlar
1959A Midsummer Night's DreamBit partTV film
1963The Sentimental AgentFrancy WildeEpisode: "A Very Desirable Plot"
1964FestivalAdrianaEpisode: "The Comedy of Errors"
1964Armchair TheatreAnita FenderEpisode: "The Hothouse"
1965ITV Play of the WeekBiancaEpisode: "Women Beware Women"
1965–68The AvengersEmma PeelMain role (51 episodes)
1970ITV Saturday Night TheatreLiz JardineEpisode: "Married Alive"
1973–74DianaDiana SmytheMain role (15 episodes)
1974Affairs of the HeartGrace GracedewEpisode: "Grace"
1975In This House of BredePhilippaTV film
1975The Morecambe & Wise ShowNell GwynneSketch in Christmas Show
1977Three Piece SuiteVariousRegular role (6 bölüm)
1979OresteiaClytemnestraTV miniseries
1980The MarquiseEloiseTV film
1981Hedda GablerHedda GablerTV film
1982Play of the Month (BBC)Rita AllmersEpisode: Little Eyolf
1982Witness for the ProsecutionChristine VoleTV film
1983King LearReganTV film
1985Bleak HouseLady Honoria DedlockTV miniseries
1986The Worst WitchMiss Constance HardbroomTV film
1987A Hazard of HeartsLady Harriet VulcanTV film
1989The Play on OneLydiaEpisode: "Unexplained Laughter"
1989Mother LoveHelena VeseyTV miniseries
British Academy Television Award for Best Actress
Broadcast Press Guild Award for Best Actress
1992Mrs. 'Arris Goes to ParisMme. ColbertTV film
1993Road to AvonleaLady BlackwellEpisode: "The Disappearance"
1993Running DelilahJudithTV film
1993Screen TwoBaroness Frieda von StangelEpisode: "Genghis Cohn"
Aday gösterildi – CableACE Award for Best Supporting Actress in a Miniseries or Movie
1995ZoyaEvgeniaTV film
1995The Haunting of Helen WalkerMrs. GroseTV film
1996The Fortunes and Misfortunes of Moll FlandersMrs. GolightlyTV film
1996Samson and DelilahMaraTV film
1997RebeccaMrs. DanversTV miniseries
Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
1998The AmericanMadame de BellegardeTV film
1998–2000The Mrs Bradley MysteriesMrs. Adela BradleyMain role
2000In the BeginningMature RebeccahTV film
2001Victoria & AlbertBaroness LehzenTV miniseries
Aday gösterildi – Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
2003Murder in MindJill CraigEpisode: "Suicide"
2003Charles II: The Power and The PassionQueen Henrietta MariaTV miniseries
2006ExtrasHerselfEpisode: "Daniel Radcliffe"
2013–presentGame of ThronesOlenna TyrellSeasons 3, 4, 5, 6, 7,
Online Film & Television Association Award for Best Guest Actress in a Drama Series (2013, 2014)
Aday gösterildi – Primetime Emmy Award for Outstanding Guest Actress in a Drama Series (2013, 2014, 2015)
Aday gösterildi – Critics' Choice Television Award for Best Guest Performer in a Drama Series (2013, 2014)
Aday gösterildi – Online Film & Television Association Award for Best Guest Actress in a Drama Series (2015)
2013Doctor WhoMrs. Winifred GillyflowerEpisode: "The Crimson Horror"
2015Penn Zero: Part-Time HeroMayor Pink Panda (voice)Episode: "Babypocalypse"
2015You, Me and the ApocalypseSuttonTV series
2015Professor Branestawm ReturnsLady PagwellTV film
2015DetectoristsVeronicaTV series
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