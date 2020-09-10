Game Of Thrones oyuncusu Diana Rigg Young hayatını kaybetti! Diana Rigg Young kimdir?

Diana Rigg Young, 10 Eylül 2020 tarihinde 83 yaşında hayatını kaybetti. 20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, ilk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk yaptı ve 1959'da İngiltere'nin prestjili tiyatro topluluğy Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı. Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Uzun soluklu meşhur İngiliz dizisi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.

1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.

1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire'da doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır. İki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.

FİLMLERİ

Yıl Film Rolü Notlar 1968 A Midsummer Night's Dream Helena 1969 Mini-Killers Kısa film 1969 The Assassination Bureau Sonya Winter 1969 On Her Majesty's Secret Service Kontes Teresa "Tracy" Draco di Vicenzo/Bond 1970 Julius Caesar Portia 1971 The Hospital Barbara Drummond 1973 Theatre of Blood Edwina Lionheart 1977 A Little Night Music Kontes Charlotte Mittelheim 1981 The Great Muppet Caper Lady Holiday 1982 Evil Under the Sun Arlena Marshall 1987 Snow White The Evil Queen, Snow White's evil stepmother 1994 A Good Man in Africa Chloe Fanshawe 1999 Parting Shots Lisa 2005 Heidi Büyükanne 2006 The Painted Veil Kibirli Anne 2015 The Honourable Rebel Anlatıcı 2017 Breathe Lady Neville

DİZİLERİ