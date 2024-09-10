Sosyal medyayı ağlatan aile videosu: Haberi bu görüntüler eşliğinde duyurdu: Hep sizinle yan yana, el ele olacağım!

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Kate, Kensington Sarayı tarafından yapılan bu açıklamanın ardından kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı...

Tam üç ay boyunca William ile boşanacaklarından kocasından şiddet gördüğüne kadar hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir dizi söylentinin merkezinde yer aldı. Hatta artık Kate'in hayatta olmadığını bile ileri sürenler oldu.

Bu söylentiler iyice alev almıştı ki, 22 Mart'ta Kate, eşi ve kendisinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kez daha dünyanın yüreğini ağzına getirdi.

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Galler Prensesi Kate, videoda kansere yakalandığını ve önleyici kemoterapi tedavisi göreceğini bizzat kendisi açıkladı. Kanserinin türünü söylemese de kırılgan görüntüsüyle hayranlarını üzdü...

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Diğer yandan bu kez farklı söylentilerin dalga dalga yayılmasına yol açtı bu video. Kate'in öldüğünü söyleyenler yine ortaya çıktı ve videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürdü.

Sonra ardından yine aylar süren bir sessizliğe gömüldü... 15 Haziran günü aile için çok önemli olan bir etkinlikte Trooping The Colour törenine katılacağını bir gün önce sosyal medya hesabından duyurdu.

Gerçekten de ertesi gün yine halkın karşısındaydı. Geçen yılın aralık ayında ailesiyle birlikte katıldığı Noel kutlamasından sonra ilk kez bir törende yer alışıydı bu Kate'in.

Ondan bir ay sonra bu kez de Wimbledon Açık Erkekler Finali'nde yanında kızı Charlotte ve kardeşi Pippa Middleton Matthews ile birlikte kortta yerini aldı.

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SUSKUNLUĞUNU AİLE VİDEOSUYLA BOZDU

Bunun ardından yine bir sessizlik geldi...

Ta ki dün akşam üzeri saatlerinde Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate'in resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşılıncaya kadar.

Kate'in kocası William, çocukları George, Charlotte, Louis ve hatta annesi Carole ve babası Michael ile birlikte ev hallerini sergilediği bu videoda bir de güzel haber verdi: Galler Prensesi Kate, gördüğü kemoterapi tedavisinin sona erdiğini müjdeledi.

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Videoda Galler ailesi, yani Kate ve William ile çocukları 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis bir ormanda görülüyor. Aile, özellikle de Kate ile William belki de gençlik yıllarında kalan bir samimiyet sergiliyor videoda.

El ele tutuşuyorlar, çimenlerin üzerine uzanıyorlar, Kate başını kocasının omuzuna yaslıyor. Görüntülerde William'ın her iki eliyle karısının elini tutması da gözlerden kaçmıyor.

Videonun bir noktasında Kate araba kullanırken başka bir yerinde de annesi Carole, babası Michael ve çocuklarıyla birlikte oyun oynarken görünüyor.

Kate, William ve çocuklarının mutlu aile tablosu videoya damgasını vuran ayrıntı.

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SON DOKUZ AY ÇOK ZOR GEÇTİ

Galler Prensesi Kate Middleton, bu videoyla birlikte bir de açıklamaya yer verdi paylaşımda. Middleton "Yaz mevsimi sona ererken kemoterapi tedavimin nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam" diyerek başladı paylaşımına.

Ardından da şöyle sürdürdü duygularını ifade etmeyi: "Son dokuz ay bir aile olarak bizim için inanılmaz zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir. Biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen rotalarda yol almak zorunda kaldık.”

Üç çocuk annesi Kate Middleton, kanser yolculuğunun hem hasta kişi hem de onu sevenler için "karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" olduğunu belirterek bu sürecin kendisine, hayata farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

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Galler Prensesi, kanserin insanın daha önce hiç farkına varmadığı özelliklerini keşfetmesine yol açtığını ve insanı kendi zayıflıklarıyla yüzleştirdiğini belirtti.

KANSER HASTALARINA SESLENDİ: SİZİNLE YAN YANA EL ELE KALACAĞIM

Bu arada Kate Middleton paylaşımında kendisi gibi kanserle mücadele edenlere de seslendi: "Sizinle birlikte kalacağım... El ele, yan yana... Her karanlığın içinden bir ışık yükselir. Bu yüzden bu ışığın parlamasına izin verin...."

Kate Middletor paylaşımında şu satırlara yer verdi: "Bu süreç William'a ve bana çoğumuzun genellikle dikkate almadığı, hayatın basit ama önemli ayrıntıları üzerinde düşünme fırsatı verdi... Bu küçücük şeyler için minnettar olmamız gerektiğini hatırlattı."

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Aylardır hayranlarının kendisinden iyi bir haber beklediği Kate Middleton, şimdi kanserden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yaptığını satırlarına ekledi.

Her ne kadar kemoterapi tedavisi bitse de önünde daha uzun bir yol olduğunu da vurguladı Kate Middleton. "Tam iyileşme sürecinde yolun uzun. Her günü geldiği gibi yaşamaya devam etmeliyim" satırlarına yer verdi mesajında.

Fakat yine de görevlerine geri dönmeyi istediğini ve sağlığı el verdiğinde birkaç kamusal etkinliğe katılmayı dört gözle beklediğini yazdı.

Kate Middleton, kendisine gösterilen destek için de teşekkür etti. Galler Prensesi Kate, "Bu dönemde bize destek olan herkesten büyük güç aldık" diye sürdürdü paylaşımını.

TAHTA GEÇME HAZIRLIĞI MI?

Bu arada Kate'in kemoterapi tedavisinin bittiğini müjdeleyen ve keyfi yerinde görüntüler sergilediği video başka söylentilere de yol açtı.

Bir süredir konuşulanlara göre kanserle boğuşan Kral Charles'ın durumu çok da iyi değil. Hatta bazı söylentilere bakılırsa Charles, tahtı oğluna beklenenden daha erken bırakabilir.

Kate ve William'ın üç çocuklarıyla gayet mutlu bir aile tablosu sergilediği bu görüntülerin de William'ın kral, Kate'in de kraliçe olarak tahta geçmesine bir hazırlık olarak yorumlandı.

Son dört yılını Prens Harry ve karısı Meghan Markle'ın aileden ayrılığı, önce Prens Philip'in ardından Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle çalkantılı günler geçiren İngiliz kraliyet ailesinden bu süreçte gelen en güzel haber Kate'in sağlığındaki olumlu gelişme oldu.

Kral Charles'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ne olacağını ise zaman gösterecek.

Üç dakikalık videoda Kate'in babası Michael ve annesi Carole de yer alıyor.

Kate Middleton'ın kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurduğu video sosyal medyada bir duygu seli yarattı. Videoyu gören hayranlarından bazıları Galler Prensesi'nin böyle gördükleri için mutluluktan ağladıkları yorumunu bile yaptı. Birçok kişi Kate'in bir an önce tamamen iyileşmesini dilediğini belirtti.