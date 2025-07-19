Bir yanda 'asla olmaz ' diyenler... Diğer yanda 'Sağdıcı bile hazır' iddiası... Evlilik için papatya falı bakıyorlar!

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Jennifer Aniston ile ilk evliliğini yapıncaya kadar hayatına giren sevgilileri, sonra Aniston ile boşanması... Ardından Angelina Jolie ile aşkı, evliliği ve sekiz yıl süren boşanma davası. Altı çocuğuyla geçimsizliği derken hep gündemin ilk sıralarında yer aldı Brad Pitt.

Artık 61 yaşına gelen yıldız oyuncu, iki yılı aşkın süredir de Ines de Ramon ile sakin ve görünüşe göre huzurlu bir ilişki yaşıyor.

Yakın çevresinin de anlattığına göre daha önce oyuncu Paul Wesley ile kısa bir evlilik yapan 32 yaşındaki Ines de Ramon, Brad Pitt için sığınacak bir huzur limanı oldu.

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DEDİKODULAR ALDI BAŞINI GİDİYOR

Kimse pek söz etmiyor ama görünüşe göre Ines için de Brad aynı şekilde. Kısacası belli ki birbirlerinin kollarında huzuru buldular.

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Son dönemde F1 filmiyle gündemde olan Pitt, tanıtım turu için Japonya'da bulunduğu sırada ABD'deki malikanesi soyulsa da bu durum bile onun keyfini fazla kaçırmadı.

Söylenenlere göre Angelina Jolie ile boşanması sırasında yaşadıkları, ardından çocuklarının birer birer kendisine sırt çevirmesi Pitt için katlanması zor bir travmaya dönüştü.

AMA HİÇBİR SÖYLENTİ BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Ancak sonuç olarak bütün bu çalkantıların ardından Ines de Ramon'un sevgi dolu kollarına sığındı yıldız.

Çifte yakın bir kaynak "Brad genel olarak çok iyi bir durumda. Mutlu ve Ines ile her şey çok iyi gidiyor... Ines onun için gerçekten harika biri... Gayet serin kanlı ve gayet rahatlatıcı bir kişiliği var" diye konuştu.

Bütün bunlar olup biterken Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkisi iki farklı noktada gündemi işgal ediyor. Bir söylentiye göre Pitt, Jolie ile yaşadığı ilişkide mutlu olsa da evlenmeye pek niyeti yok.

Bu konuda da bir kaynak "Her ne kadar ilişkileri ciddi olsa da bir düğün planı yapmıyor iki sevgili. "Bu kaynak "Brad bir daha evlenmeyecek.. Biliyorum asla 'asla' dememek gerek. Ama doğrusu evlenirlerse şaşırırım" dedi.

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Fakat başka bazı kaynaklar da Pitt'in bir yandan da Ines ile evlenmeye içten içe hazırlandığını ileri sürüyor. Hatta bu kaynaklara bakılırsa Brad Pitt, düğününde sağdıcını bile belirledi.

Bu iddialara göreyse Brad Pitt aslında Wolfs adlı filmdeki rol arkadaşı George Clooney'in sağdıcı olmasını planlıyordu.

Fakat sonrasında son zamanlarda sık sık buluşmaya başladığı adaşı ve meslektaşı Bradley Cooper'ın sağdıcı olmasını istiyor.

Bu söylentilere göre Cooper'ın iki yılı aşkın süredir aşk yaşadığı Gigi Hadid de Brad ile Ines'in düğününü planlama görevi üstlenmekten mutluluk duyacak.