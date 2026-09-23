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Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi!

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#Kate Middleton#Prens William#Digger
Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 11:14

Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden birinin galası Londra’da yapıldı. Görkemli galaya sadece ünlüler dünyasının yıldız isimleri katılmakla kalmadı İngiltere tahtının gelecekteki sahipleri de bu önemli gecede boy gösterdi…

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Galler Prensesi Kate Middleton, Tom Cruise’un merakla beklenen "Digger" filminin galasında nadiren ortaya çıkan kraliyet mücevherleriyle bir film yıldızı şıklığı sergiledi.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Kate’in elbisesini ve yakaladığı zarif şıklığı görenler “Morun kraliyetin rengi olmasının bir nedeni var…” yorumları yapmaktan geri durmadı.

Kate Middleton’ın gala için seçtiği kıyafet kendisine özel tasarlanmış, uzun kollu, mor bir Jenny Packham elbiseydi.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Tasarım, şeffaf ve hacimli kollarıyla dikkat çekiyordu; 44 yaşındaki Galler Prensesi ise saçlarını zarif bir şekilde yarım toplayarak dalgalar halinde serbest bırakmış ve böylece hiç tanıyamadığı kayınvalidesi Diana’dan kalan ve çok sevdiğini sürekli takarak belli ettiği ve Collingwood inci damla küpelerini ön plana çıkarmıştı.

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Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Ancak kıyafetinin asıl yıldızı, halk arasında nadiren görülen göz alıcı bir mücevher parçası olan Ana Kraliçe'nin Ametist Sautoir Kolyesi idi.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Kolye; elmas ve ametist taşlarının yanı sıra, kalp şeklindeki bir değerli taş kolye ucunu çevreleyen incilerden oluşuyor. Bu parça, 1923 yılında Kraliçe Alexandra tarafından, geleceğin Ana Kraliçesi olacak Elizabeth Bowes-Lyon'a verilmiş bir düğün hediyesiydi.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Bu değerli parça, genellikle kasada saklı tutulan kraliyet mücevherlerinden biri. Halka açık bir etkinlikte en son Kraliçe Camilla tarafından 2012 yılındaki "Skyfall" filminin galasında takılmıştı. O da tıpkı Galler Prensesi gibi kıyafetini kolyesiyle uyumlu hale getirerek menekşe rengi kadife, uzun kollu bir elbise tercih etmişti.

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Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Middleton'a galada, siyah kadife bir ceket ve papyon giyen eşi Prens William eşlik etti. Çift, kırmızı halıda Tom Cruise, Jesse Plemons ve Emma D’Arcy gibi oyuncu kadrosuyla bir araya geldi.

Etkinliğe katılan diğer isimler arasında Salma Hayek, Jodie Turner-Smith ve Hannah Waddingham da yer aldı.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Bu, Middleton'ın aylar sonra kırmızı halıda ilk kez boy göstermesi oldu; kendisi daha önce şubat ayındaki BAFTA Ödülleri'ne pudra pembesi bir Gucci elbiseyle katılmıştı.

Galaya gitti, film yıldızlarını gölgede bıraktı… Güzellik ve şıklıkta tek rakibi kendisi

Güzel prenses her zaman çok beğenilen tarzını bu galada da ortaya koydu ve geceye katılan Hollywood yıldızlarını şıklığı ve güzelliğiyle geride bırakmayı bir kez daha başardı…

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#Kate Middleton#Prens William#Digger

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