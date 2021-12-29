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Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

#Burak Elmas#Galatasaray Spor Kulübü#Fatih Terim
Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler
Mehmet Üstündağ

Galatasaray Spor Kulübü 15 gündür bu skandalla çalkalanıyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas’ın odasında gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulundu!

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Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.

İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Fatih Terim - Burak Elmas

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Fransa’dan Şövalye Nişanı

Fransa Tarım Bakanlığı tarafından 1883 yılından bu yana verilen Tarım Şövalye Liyakat Nişanı’na, Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay layık görüldü.

Tümay, nişanını, Fransız Sarayı’nda düzenlenen törenle Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in elinden aldı.

“Sorumlu tarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerimiz ile doğaya sahip çıkarken daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Selçuk Tümay’ı ben de kutluyorum…

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Olivier Gauvin - Selçuk Tümay

Falko’yla tanıştılar

Moda tasarımcısı Aslı Filinta ve oğlu, Kaan Urgancıoğlu’nun atı Falko’yla tanıştı. Falko’yu havuçla besleyen anne-oğul keyifli bir gün geçirirken, Urgancıoğlu’nun da biniciliğe merak sardığı ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Yakışıklı oyuncu bir süredir binicilik dersi alarak, kendini bu konuda geliştirmek istiyormuş.

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Noel’i annesiyle kutladı

Cemiyetin ünlü ismi Bettina Machler, Noel’i annesi Leone ve kardeşi Urs Machler ile birlikte kutladı.

Noel’i birlikte geçirmek için annesini, yaşadığı İsviçre Brissago’dan İstanbul’a getiren Bettina Machler’in mutluluğu böylece ikiye katlandı.

Annesine İsviçre’deki Noel’leri aratmayan bir dekorasyon yaptıran Machler, henüz İstanbul’a kar yağmasa da, Noel sofrasında bol bol kar efekti kullandı.

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Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

 

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#Burak Elmas#Galatasaray Spor Kulübü#Fatih Terim

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