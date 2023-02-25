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Galada kalp krizi geçirmişti... Muhlis Asan hayatını kaybetti

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#Muhlis Asan#Orhan Aydın#TİYATRO
Galada kalp krizi geçirmişti... Muhlis Asan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 21:42

17 Ocak'ta katıldığı bir tiyatro galasında kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen oyuncu Muhlis Asan, bu akşam hayatını kaybetti.

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17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirmişti. Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

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Galada kalp krizi geçirmişti... Muhlis Asan hayatını kaybetti


KALBİ 7 DAKİKA DURDU
 Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalbi 7 dakika duran Muhlis Asan, yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı olarak uyutuldu. Ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.
Galada kalp krizi geçirmişti... Muhlis Asan hayatını kaybetti



1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

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#Muhlis Asan#Orhan Aydın#TİYATRO

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