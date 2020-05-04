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Gala için sahte davetiye bastılar
Şafak Sezer, bir arkadaşının Instagram yayınına konuk oldu.
“Kolpaçino” serisinin 4’üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları “sahte davetiye krizini” de anlattı: “Filmimizin galasını Levent’teki bir AVM’de yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık.”
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