Gal Gadot: Başarının da bedeli var

◊ Bu film ya da yaşadığınız deneyimler, arzularınızın gerçekleşmesine dair perspektifinizi etkiledi mi?

- Kendi deneyimlerime göre söyleyebileceğim kadarıyla her şeyin bir bedeli var. Başarı, ödenmesi gereken bir bedelle gelir. Başarısızlığın da bir bedeli vardır. Hedef ne kadar büyükse bedel de o kadar büyüktür. Başarı büyükse, bedeli de o ölçüde büyüktür. Biz her zaman fazlasını isteyen yaratıklarız. İstediğimiz yere vardığımızda çıta daha da yükselir. Soru, ne zaman durmamız gerektiği! Konuyu filmle birlikte cevaplarsam bazen ihtiyacın olana sahipsindir. Daha fazlasını kovalamayı bırakıp sahip olduğunla mutlu ve memnun olmak da bir başarı...



◊ İki kızınız var, istedikleri her şeye sahip olabilirler. Onlara sahip olduklarıyla mutlu olmayı ve sürekli daha fazlasını istememeyi nasıl öğretiyorsunuz?

- Covid döneminde kendim ve kızlarımda tanık olduğum ve öğrendiğim şey; en büyülü anların en basit anlar olduğu. Sadelik... Tropikal bir yerde, en lüks otelde herkesin size hizmet etmesi değilmiş en büyülü anlar... Sadece evde olmakmış. Birlikte yemek pişirmek, birlikte vakit geçirmek, Monopoly oynamak... O anlar geçirdiğimiz en güzel anlardı. Salgın süresince o basit şeylere değer vermeyi daha çok öğrendik.



◊ Yoğun çalışıyorsunuz. Muazzam bir kariyeriniz var. Bir tarafta sizi bekleyen setler ve uzun çalışma saatleri diğer tarafta evde annelerini bekleyen iki kız çocuğu. Nasıl dengeliyorsunuz bu iki önemli rolü?

- Hayattaki en büyük arayışım ne biliyor musun... Denge! Birçok insan özellikle çalışan anneler bu dediğimle ilişki kurabilir çünkü bir yandan çocuklarınızla olabildiğince çok şey paylaşmak istiyorsunuz ama aynı zamanda emek vermeniz gereken bir kariyeriniz de var. Sete gitmeniz gerekiyor, çünkü insanlar seni bekliyor. “Wonder Woman”ın çekimleri 8 ay sürdü. Yorucu, uzun ve zahmetli bir çekim süreciydi. Bazı anlar var ki... Bir sabah kızım okul konserini dinlemem için onunla okuluna gitmemi istedi, “Diğer anneler gibi önce okula gelip sonra işe gidemez misin?” dedi.

Ben de “Eğer gitmezsem tüm ekip beni beklemek zorunda kalacak ve sette kimse çalışmaya başlayamayacak” dedim. Demin dediğim gibi her şeyin bir bedeli var. Bu da benim ödediğim bir bedel... Ve aradığım şey denge.

Kızlarıma zaman ayırmaya özen gösteriyorum. Onlarlayken kendimi, tamamen, yüzde 100 onlara veriyorum.

Denge, çalışma hayatımla özel hayatımda sağlamayı arzuladığım bir şey. Birlikte çalıştığım birçok kadın ve aynı zamanda erkelerde de tanık olduğum bir şey dengeyi bulmak...

SİNEMA SALONLARINA DÖNMEK İÇİN DUA EDİYORUM



◊ “Wonder Woman 1984”ün vizyon tarihi koronavirüs nedeniyle defalarca ertelendi. Filmin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluşmasını ne kadar istediğinizi tahmin edebiliyorum. Belirsizlik size neler hissettirdi?

- Bu kolay bir karar değildi. Film ertelendi, sonra 2 kere daha ertelendi. Dünyanın ne zaman kendine döneceğini ve insanların sinemalara ne zaman gitmeye başlayacağını bilmiyoruz. Harcanan bir para var. Tamam her şey parayla ilgili değil. Hepimiz salgın nedeniyle zaten çok karmaşık bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Ama film şu an yaşadığımız dünyayla o kadar ilişkili hissettiriyor ki çekerken tahmin bile edemezdik. Verilmesi gereken karmaşık bir karardı filmin vizyon şekli... Ama “insanların filme erişebileceği şekilde vizyona sokmak ve hayatlarına biraz neşe getirmek ne kadar harika olur” diye düşündük.

Sinemaların büyük bir destekçisiyim. Covid’e karşı zafer kazandığımızda sinemalara gitme alışkanlığının yeniden başlayacağını umut ediyorum. “Wonder Woman”ı insanlara gerçek bir sinema deneyimi yaşatmak için IMAX çekmiştik. Sinemalara geri dönmek için dua ve umut ediyorum. Ama bu kim bilir ne zaman olacak bilmiyoruz. Filmimiz paylaşılmaya çok hazırdı. Paylaşmak istedik.



◊ Dünya normale dönecek mi yoksa bir şeyler geri dönülmez şekilde değişti mi?

- Biraz zaman alacak sanırım ama dönecek. İnsanlarla fiziksel olarak bir arada olmayı özledim. İnsanları yakından görmeyi özledim. Sarılmayı, dokunmayı seven bir insanım. Dünyanın tamamen güvenli hale gelmesini heyecanla bekliyorum. Galip geleceğimizi ve yeniden dışarıda olacağımızı düşünüyorum.



◊ Sinemaların dijital platformlarla yarışabilecek gücü olacak mı?

- Dijital platformların lehine hızlı bir dönüşüm yaşadık. Ama sinemaların geri geleceğini düşünüyorum. İnsanlar Spotify ve Apple’dan da müzik satın alabiliyor ama hâlâ canlı konserlere gidiyor.





DÜNYAYLA KONUŞTUĞUM SAHNEDE AĞLADIM

◊ Yapım, ilk filme göre daha duygusal. Özellikle iki sahne... Biri Chris Pine’le olan, diğeri filmin sonunda tüm dünyayla konuştuğunuz sahne...

- Benim için de çok özel 2 sahneye dokundun. İlk filmde de dünyaya bakıp insanlara nasıl davranması gerektiğini söyleyen bir Wonder Woman vardı. Şimdi insanlarla aynı sorunlardan mustarip bu yüzden insanlık ile aynı bakış açısına sahip bir Woder Woman var. Dünyayla konuştuğum sahnede set rüzgar nedeniyle çok gürültülüydü. Sahneyi takrar tekrar çekiyorduk... Sahnenin çekimi bittiğinde yönetmenimiz Patty Jenkins yoktu. Onu ağlarken buldum. Ben de ağlamaya başladım. Patty ile bu bağlantıyı kurmak harika hissettirdi. Öylesine büyük bir monoloğu çekmek ve ağlamamız...



ESKİYE GÖRE DAHA AÇIK FİKİRLİYİZ



◊ “Wonder Woman” karakterinin içi de dışı da güzel... Ama filmde güzel olan bir diğer şey de kostümlerdi?

- Altın zırhın taslağını ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Onu giyecek kişi olmak beni heyecanlandırdı. Kostümün hazırlanması uzun bir süreçti. İlk filmde “Wonder Woman”ın doğuşuna tanık olduk. Bu filmde daha farklı bir seviyeye taşıdık...



◊ Hollywood’un en büyük yapımlarından birinde başrolü İsrailli aktristin, filmin kötüsünü ise Şilili aktörün (Pedro Pascal) oynamasını şundan 10 yıl önce hayal edebilir miydik? Hollywood değişiyor mu?

- 30 yıl sonra Wonder Woman’ı ben değil de başkası oynadığında orijinal filmlere dönüp bakacağım. Tanrım bu bir çılgınlık gibi! Dünya daha uluslararası bir hal aldı. Tüm dünya eskiye göre daha açık fikirli ve artık uluslararası oyuncular için daha fazla fırsat var.





AŞK HER ŞEYDİR



◊ Kızlarınızdan bahsettik. Peki, eşiniz, aşkınız, evliliğiniz?

- 23 yaşında evlendim. 14 yıldır birlikteyiz. Sevmeyi seviyorum, sevilmeyi seviyorum... Aşk her şeydir. İlişki benim için çok önemli. Bu arada ilişki derken sadece kocamla aramda olan ilişkiden bahsetmiyorum. İnsanları seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Aşka dönersem süper kolayımdır. Kavgacı değilim, çatışmadan nefret ediyorum. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyorum. Biri bana ilişkide Kabala gibi olduğunu söylemişti. Kabala’da çiftlerin partnerini nasıl iyi hissettireceğini ve nasıl mutlu edeceğini düşünmesi isteniyor. Kavgalar bile partnerin ve kendin için en iyisini istediğinde olmalı. Tam da böyle bir partnere sahip olduğum için şanslıyım. Eşimle dünyayı fethedebileceğimi düşünüyorum ve onun için en iyisini istiyorum.



KOCAM KANATLARIMIN ALTINDAKİ RÜZGAR



◊ İsrail’de uluslararası ilişkiler okurken oyunculuğa geçtiniz ve Hollywood’un en büyük serilerinden birinin başrolündesiniz? Nasıl oldu bu geçiş?

- Oyuncu olmak benim için seçenekler arasında değildi. Dansçıydım. Babam mühendis, annem öğretmen ve benim de üniversiteden mezun olmam gerekiyordu. “Bond” filmi için fırsat geldiğinde “Ben oyuncu değilim, film İngilizce çekiliyor. Hayır, gitmiyorum” dedim. Sonunda ise kamera testine gitmeye karar verdim. Bir kamera testi daha istediler sonra bir kere daha... Bu arada yapmaktan zevk aldığım bir şey olduğunu fark ettim. Eşim “Gal, okula ne zaman istersen dönersin. Ama sahip olduğun bu fırsat... Sadece sana neler hissettirdiğini düşün ve ona göre karar ver” dedi. Kocam kanatlarımın altındaki rüzgar... Ayrıca evren doğru yolda olduğumuzdan emin olmak için farklı bir yol izliyor. Yapmamız gereken tek şey ona açık olmak. Bu kadar.

KLEOPATRA KARMAŞIK BİR KARAKTER



“Kleopatra”yı sormak istiyorum. Yine Patty Jenkins ile çalışacaksınız...

Kleopatra, oynamak için can attığım bir karakter. Çok fazla paylaşamam ama şunu söyleyebilirim, Kleopatra’nın seksi ve baştan çıkarıcı olduğunu düşünüyoruz. Ama Kleopatra’yı araştırmaya ve çalışmaya başladığınızda onun karmaşık, stratejik ve katmanlı olduğunu öğreniyorsun.