Gérard Depardieu aleyhindeki tecavüz soruşturması yeniden açıldı

Gerard Departieu, 2018'de, evinde 20'li yaşlarındaki bir kadın oyuncuya tecavüz etmekle suçlanmış, soruşturma 2019'da delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. Fakat soruşturma tekrar açıldı. İsmi açıklanmayan 20’li yaşlarındaki bir kadın oyuncu, Ağustos 2018’de Depardieu’nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Genç kadın olayın 72 yaşındaki ünlü oyuncunun Paris’teki evinde gerçekleştiğini ileri sürdü.

Depardieu’nun avukatı Hervé Temime, soruşturmanın devam ettiğini ancak müvekkilinin suçlamaları reddettiğini söyledi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre bir kaynak, Depardieu’nun kadının ailesiyle yakın arkadaş olduğunu iddia etti. Basına sızan bazı soruşturma raporlarına göre, Depardieu ve kadın oyuncu bir tiyatro oyunu için prova yapma amacıyla aynı evde bulunuyordu.

FRANSA'DAKİ VERGİ YASASI NEDENİYLE RUS VATANDAŞI OLMUŞTU

Kariyeri boyunca 170’i aşkın filmde rol alan Depardieu, adını 1973 yapımı Les Valseuses filmiyle geniş kitlilere duyurdu. 1990 yılında Cyrano de Bergerac filmiyle Cannes’da en iyi oyuncu ödülü alan Depardieu, Oscar’a da aday gösterilmişti.

Ülkesi Fransa’yla vergi yasaları nedeniyle sorunlar yaşayan Depardieu, bu durumu protesto ederek Belçika’ya yerleşmişti. Depardieu, 2013’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bizzat imzaladığı kararla Rusya vatandaşı olmuştu.



Gerard Depardieu önceki gün "Commissaire Maigret" serisinin çekimlerinde görüntülenmişti.