G.O.R.A. filmindeki 'bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.





EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI



Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.











