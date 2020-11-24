MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriG.O.R.A. filmindeki 'bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
GeriMagazin G.O.R.A. filmindeki 'bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 24.11.2020 - 22:10 | Son Güncelleme:

G.O.R.A. filmindeki 'bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G.O.R.A. filmindeki 'bir cisim yaklaşıyor efendim!' repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: 

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

G.O.R.A. filmindeki bir cisim yaklaşıyor efendim repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti


EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı. 

Cem Korkmazın babası Muhittin Korkmaz sosyal medya iddiaları hakkında açıklama yaptı
Cem Korkmaz'ın babası Muhittin Korkmaz sosyal medya iddiaları hakkında açıklama yaptı


G.O.R.A. filmindeki bir cisim yaklaşıyor efendim repliği ile hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle