Futbolcu sevgilisi parmağına 3 milyon dolarlık nişan yüzüğü takmıştı… ‘Beni neredeyse 10 yıl bekletti, o kadarını da yapıversin!’

Haberin Devamı

Büyük bir dünya yıldızı olan ünlü futbolcu, lüks bir mağazada çalışan genç kadını görmüş, bu küçük karşılaşma anı ikisinin zihninde de yer etmişti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yolları bir daha kesişecekti.

Bu ikinci karşılaşmanın ardından tanıştılar ve zaman içinde giderek yakınlaşarak sevgili oldular.

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, onun gönlünü çalan güzel ise Georgina Rodriguez’di. Bir zamanlar kimselerin tanımadığı bir genç kadın olan Georgina Rodriguez, şimdilerde yaşadığı lüks hayat, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi ve parmağındaki ihtişamlı yüzükle ünlüler dünyasında isim yapmış bir yıldıza dönüştü…

Haberin Devamı

Elle dergisine ses getiren bir röportaj veren Georgina Rodriguez, Ronaldo ile aşkını, ilişkileri 10 yıla yaklaşırken aldığı evlilik teklifini ve görkemli nişan yüzüğünü anlattı, dergi içinde bol bol poz verdi.

Cristiano Ronaldo, dokuz yıllık birlikteliğin ardından geçen ağustos ayında Georgina Rodriguez'e 3 milyon dolarlık, 30 karatlık pırlantalarla süslü bir nişan yüzüğüyle evlenme teklif etmişti.

Ve 31 yaşındaki Arjantinli-İspanyol model, devasa elmasla yapılan dudak uçuklatan teklifin ardından 40 yaşındaki Portekizli futbolcuyla yakında evlenecek.

Georgina Rodriguez, birlikte iki çocukları olmasına ve yıllardır Ronaldo’nun başka kadınlardan doğan çocuklarına annelik yapmasına rağmen ünlü futbolcunun bir türlü evlenmeye yanaşmaması yüzünden sık sık magazin haberlerine konu oluyordu…

Georgina Rodriguez röportajında bu nişan ve yüzük için “Beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani!” diyerek nişanlısına da ufaktan sitem etmiş oldu.

Haberin Devamı

Ünlü fenomen aslında evlenme teklifi aldığına şaşırdığını da itiraf etti ve “O anda aklımdaki son şey buydu” dedi.

“Bana verdiği devasa taşlı yüzüğü sindirmem uzun zaman aldı. O kadar şok oldum ki, yüzüğü odamda bıraktım ve ertesi güne kadar güneş ışığında açmadım (gülüyor).”

Çift, 2016'dan beri birlikte ve yedi yaşında Alana ve iki yaşında Bella adında iki kızları var. Bella'nın ikiz kardeşi Angel, doğum sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Georgina ayrıca Cristiano'nun diğer üç çocuğu olan 15 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr. ve taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen sekiz yaşındaki ikizler Eva ve Mateo'ya da annelik yapıyor.

Haberin Devamı

Ünlü çift gelecekte daha fazla çocuk sahibi olmak istediklerini de açıkça söylüyor.

Georgina Rodriguez yaşadığı aşk için “Fiziksel sınırların çok ötesine geçen bir bağ hissettim. Onu görünce kaderimi önceden gördüğümü ya da on yıl sonra beş çocuğumuz olacağını bildiğimi söyleyemem, ama açıklanamaz bir duygu yaşadım” diyor.

“Sanki ruhlarımız gözlerimiz buluşmadan önce birbirleriyle konuştu. İçimdeki bir şey onun içindeki bir şeyi tanıdı ve o andan itibaren bu bağlantının tamamen farklı ve benzersiz olduğunu anladım.”

Artık model ve iş kadını olarak Georgina, partnerinin büyük şöhretinin dışında kendi kimliğini oluşturmaya hevesli ve Netflix'teki hit programı "I Am Georgina"nın üç sezonuyla büyük başarı yakaladı. Aynı zamanda da yakın zamanda açtığı lüks emlak şirketi Bellhatria'nın gururlu sahibi.

Haberin Devamı

Ve beş çocuğu, seyahatleri, kayıtları ve işiyle kendine dinlenme fırsatı vermiyor.

“Ben asla durmayan bir kasırgayım. Emrimden çalışan yardımcılarım olması, ilgilenmem gereken bir şeyim olmadığı anlamına gelmiyor. Büyük ailem, profesyonel projelerim veya yeni şirketim arasında asla durmuyorum. Ama bu kadar aktif olmayı çok seviyorum."