Futbolcu kocası gol attı, locasından parmağındaki yüzüğü gösterdi… Ünlü şarkıcının büyük sevinci: İşte benim kocam!

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Bu yaz evlenen Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı kocası Travis Kelce çiçeği burnunda karı koca olarak gittikleri her yerde büyük ilgi görmeye devam ediyorlar.

Travis Kelce sezonun ilk touchdown'ını (Amerikan futbolunda gol/skor) yaptıktan sonra Taylor Swift alyansını işaret ederek "O benim kocam!" dedi.

Taylor Swift, temmuz ayındaki düğünlerinden bu yana eşi Travis Kelce'nin çıktığı ikinci Kansas City Chiefs maçında ona locadan çılgınca tezahürat yaptı ve tam da takımına gol kazandırdığı sırada kameralara bakarak "O benim kocam!" diye seslendi.

36 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı; Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda Chiefs'in Indianapolis Colts ile mücadelesini izlerken, anne ve babası Scott ve Andrea Swift ile kayınvalidesi Donna Kelce'nin yanında görüntülendi.

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Öte yandan maç boyunca Taylor Swift ve ailesinin yanında Hollywood’un yıldız ismi Tom Cruise da onlara eşlik etti.

Taylor Swift maça da üzerinde kocasının takımı Chiefs yazılı bir atlet giymişti.

Ünlü şarkıcı, Travis Kelce ile ilişkisi başladığından beri pek çok Kansas City Chiefs maçına katıldı. Tribünlerde sevinç gösterisi yaptığı sayısız fotoğrafı haber ajanslarına düşen yıldız isim 2 yıl önce Kansas City Chiefs şampiyon olduğunda sahaya inerek o günlerde sevgili olduğu Travis Kelce’yi öperek kutlamıştı.

Çift hakkındaki aşk söylentileri, Eylül 2023'te Swift'in Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda, Chiefs'in Chicago Bears ile oynadığı maçı izlemek üzere Kelce'nin annesi Donna ile birlikte görüntülenmesiyle alevlenmişti.

Kısa bir süre sonra Taylor Swift ve Travis Kelce bir maç çıkışında stadyumu el ele terk ederken ünlü şarkıcının bir hayranı tarafından fotoğraflanmış ve aşkları da böylece ortaya çıkmıştı.

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İkili, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Ağustos 2025'te bir Instagram paylaşımıyla nişanlandıklarını duyurdu. Swift ve Kelce, 4 Temmuz hafta sonunda Madison Square Garden'da 1.000 davetlinin katıldığı masalsı bir törenle evlendi.

Swift törende Christian Dior imzalı bir haute couture gelinlik giyerken, nikahı Adam Sandler kıydı. Ancak bu çok konuşulan düğününün üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen basına hiç fotoğraf ortaya çıkmadı.

Çifti yakından tanıyanlar Swift ve Kelce için "Birbirlerinden 'kocam' ve 'karım' diye bahsettiklerinde ikisinin de yüzü gülüyor; bu durum onlar için gerçekten heyecan verici ve özel bir anlam taşıyor. Hayatlarının bu yeni dönemine birlikte adım atmaktan inanılmaz mutlular ve 'yeni normal'lerinin nasıl bir şey olduğunu keşfetmenin tadını çıkarıyorlar." diyor.