Futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili

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Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığını duydum! Futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenmiş.



Basketçinin kim olduğunu henüz öğrenemedim ama kaynaklarım Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci’yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz!

“Yeşil Vadinin Kızı”

Beren oldu

Kocamın Ailesi”, “Anne”, “Mucize Doktor” gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, “Yeşil Vadinin Kızı” olmak için el sıkıştı.



Yeşil Yapım’ın sahibi Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu yapacak. Kasım ayında Polonezköy ve Şile’de çekimlerine başlanacak olan dizide birçok sürpriz isim rol alacak. Dizi, Latin Amerika başta olmak üzere, şimdiden Balkanlar ve Avrupa’da 30 ülkeye satıldı.

Sektörde 25 yıl

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Gece dünyasının ünlü ismi Ercan Gümüşkaya, sektördeki 25’inci yılını sahibi olduğu Must’ta kutladı.



Nişantaşı’nın yıllardan beri en popüler mekanlarından olan Must, o gece de doldu taştı! Kimler yoktu ki davette? Son günlerin en çok konuşulan çifti Daren Gerede Erkaya ve Bilge Öztürk’ten, sevilen komedyen Yasemin Sakallıoğlu’na, cemiyet hayatından Önder Öztarhan’dan Emre Yusufi-Nilperi Şahinkaya çiftine, çok sayıda ünlü isim vardı.Ben de bu vesileyle Ercan Gümüşkaya’nın 25’inci yılını kutluyorum…Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini Le Bedesten’le birleştiriyor. “Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği” 1-3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Mine Narin’in yönetim kurulu başkanı olduğu Tohum Otizm Vakfı, etkinlik giriş ücreti ve katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamını, vakfın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktaracak.