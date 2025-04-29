Futbol sevdalısı yedek kardeş 18 yaşına girdi... Başka bir ailede doğsaydı manken olurdu... Hep geride duracak ama endamı yeter!

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Daha da ötesinde ablasından uzun boylu olduğu için onunla birlikte bulunduğu yerlerde istediği gibi topuklu ayakkabı bile giyemedi. Kimi zaman babası herkesin gözü önünde sırf öyle gerektiği için onu görmezden geldi.

Ama o yine de hiç yüksünmedi, yüzünden gülümsemesini eksik etmedi. Ablasına düşman olmadı. Bugün ise onun günü..

Ailesi bugün sadece onun mutluluğu için çaba gösterecek. Çünkü bugün onun doğum günü... Artık 18 yaşına girdi, bir başka deyişle tam bir özgür genç kız oldu.

O ARTIK TAM BİR GENÇ KIZ OLDU

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kişi İspanyol kraliyet ailesinin iki numaralı prensesi Sofia. Yani özellikle son iki yıldır dünya kamuoyunun gündeminde ilk sıraya yerleşen Veliaht Prenses Leonor'un iki yaş küçük kardeşi.

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Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı Sofia ya da resmi adıyla Infanta Sofia, bugün 18 yaşına girdi.

Ailenin resmi Instagram hesabından da genç kızın bir dizi fotoğrafı yayınlandı. Sofia'nın lacivert bir pantolon ve gri bir gömlekle verdiği pozlara ailenin takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

HEP ABLASIYLA KIYASLANIYOR

Bu kadar göz önünde bir ailenin üyesi olduğu için de neredeyse doğduğundan bu yana ablası Leonor ile kıyaslanıyor. . İki kardeş küçükken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kısaydı.

Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana döndü. Bir anda boyu uzadı ve neredeyse babasına yetişti.

Bu durum da Leonor üzerinde bir baskı yarattı. Genç kız, ailece gittikleri etkinliklerde daha yüksek topuklu ayakkabı giymeye böylece kardeşiyle arasındaki boy farkını kapatmaya çalıştı. Tabii bu durum Sofia'nın daha uzun boylu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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AİLEDEKİ KATI KURALLAR İKİSİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aralarında böyle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafından eğitim konusunda fırsat eşitliği tanındı. Askeri akademi bölümüne kadar iki kız da aynı eğitimden geçti.

Ayrıca anneleri Letizia'nın iki kızı üzerindeki baskısı da benzer durumda. Giyim kuşam, vücut görünümlerini konuma gibi konularda kızlarını katı bir disiplin altına almış durumda.

Ayrıca daha küçük yaşlarda elektronik aletleri kullanmaları da katı kurallarla sınırlandırıldı. Haftada sadece bir gün TV izleyebildiler.

Bunun yanı sıra canları istediği gibi şeker çikolata da yiyemiyorlar. Üstelik her gün belirli saatler içinde kitap okumak zorundalar.

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Özetle gelecekleri her ne kadar farklı olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduğu bazı katı kurallara eşit şekilde uymak zorunda.

BABALARI KISKANÇLIĞA FIRSAT VERMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Bu arada Kral Felipe, kızları arasında bu türden kıskançlıklar yaşanmaması için elinden geleni yapıyor.

Bunun bir örneğini de büyük kızıyla yani veliahtı olan Leonor'la yapılan resmi bir fotoğraf çekimi sırasında sergiledi. Önce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geçecek olan kızıyla birlikte bu pozu vermek zorundaydı.

Küçük kızı Sofia'nın kıskanmaması ve kendini kötü hissetmemesi için onunla da özel bir fotograf çekimi yaptırdı.

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İLERİDE HAYAT ÇİZGİLERİ TAMAMEN AYRILACAK

Yine İspanyol basınına göre 18 yaşındaki Leonor ile 16 yaşındaki Sofia, ikiz değiller. Ama ikizler arasında rastlanan telepatik bir bağa sahipler.

Biri üzgün olduğunda diğeri de bunu hissediyor. Biri sevinçli olduğunda diğeri de kendini iyi hissediyor.

Kız kardeşler aynı ailede doğup büyüseler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat çizgileri ayrılacak.

Leonor kraliçe olacak. O noktadan sonra Sofia'nın bugünkü gibi aileyi temsil etme zorunluluğu kalmayacak. Kendine istediği gibi bir hayat kurup meslek seçebilecek.

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WILLIAM İLE HARRY GİBİ OLMALARI DÜŞÜK OLASILIK

Herkes Leonor ile Sofia'nın ileride William ile Harry gibi olup olmayacağını merak ediyor etmesine de... Yine de anne babalar düşünüldüğünde bu pek de yüksek bir olasılık gibi değil.

Felipe ile Letizia, kızlarının arasında bu türden olumsuzluklar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyor.

Zaten birçok kişiye göre de böylesine sevgi dolu bir baba ve kızlarına hem sevgisini veren hem de katı bir disiplin altında tutmaya çalışan Letizia gibi bir anne sayesinde Leonor ile Sofia'nın gelecekte William ve Harry gibi bütün dünyanın gözleri önünde kapışması çok da mümkün görünmüyor.

Çünkü kız kardeşler Leonor ve Sofia, William ile Harry gibi dağılmış ve sevgisiz bir ailede büyümüyorlar.

Öyle ya da böyle Leonor ve Sofia gelecek yıllarda da dünya kamuoyunun ilgisini üzerlerinde toplayacak gibi görünüyor.

Gözden Kaçmasın Etrafa gülücükler dağıta dağıta herkese 'tepeden' bakıyorlar Haberi görüntüle

Prenses Sofia, boy konusunda babası Felipe'ye çekmiş.. Daha şimdiden boyu 1.80 santime dayandı. Bu yüzden de veliaht ablasının yanında genellikle topuklu giymiyor. Her ne kadar anneleri Letizia'dan uzun olsa da Leonor kardeşinden daha kısa boylu.