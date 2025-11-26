Futbol kulübünün kuruluş yıl dönümüne kaftanla gitti.. Gizli hamilelik ilanı!

Haberin Devamı

Kraliyet aileleri de bu gruba giriyor... Öncelikle katıldıkları bütün etkinlikler, davetler, resmi geziler onların işlerinin bir parçası. Ailenin ve tahtlarının devamı için bunu yapmaları gerekiyor.

Durum böyle olunca bu tür ziyaretlerde giyinip kuşandıkları da saç modelleri de ayakkabı ve çantaları da dikkatle takip ediliyor.

Kimi zaman zorunlu olarak taktıkları mücevherleri ve taçları hiç saymıyoruz bile.

FUTBOL FEDERASYONU'NUN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE KATILDILAR

İşte bu durumun yeni örneklerinden birini de Ürdün kraliyet ailesinin gelini, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa sergiledi.

31 yaşındaki bir çocuk annesi Rajwa, dün gece bir futbol tutkunu olduğunu sık sık gözler önüne seren kocası Prens Hüseyin ile birlikte bir etkinliğe konuk oldu.

Haberin Devamı

Rajwa ile Hüseyin, Ürdün Futbol Federasyonu'nun 75'nci kuruluş yıl dönümü için düzenlenen davete katıldı.

O gece kocası Hüseyin'e eşlik etti ama giyimi kuşamıyla diğer herkesi de gölgede bıraktı.

MAVİ KIYAFETİ GÖZ DOLDURDU

Prenses Rajwa o gece için mavi renkte bir elbise giydi. Yerel motifler taşıyan bu kıyafetin tasarımında ise Eman Al Ahmed'in imzası vardı.

Uzun eteği, bol kol ağızları, üzerindeki işlemeleriyle dikkat çeken kıyafetin ikinci bir parçası da üzerine giyilen yine uzun ve yarı şeffaf bir pelerindi.

Saçlarını açık bırakan Rajwa, görünümünü, elbisenin üzerindeki işlemelere uygun gümüş rengi ayakkabı ve çantayla tamamladı.

Gelecekte Ürdün'ün kraliçesi olacak Rajwa'nın bu giyim tercihi de hayranlarından ve moda yorumcularından tam not aldı.

Ürdün'deki futbol seyircisi Rajwa ile Hüseyin'i sık sık futbol maçlarında görüyor. 2024 yılının ağustos ayında kızları İman'ı dünyaya getiren Rajwa, doğum iznini, Ürdün futbol milli takımının maçını izleyerek bitirmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Geçen yıl ilk kez anne olmuştu: Kızının adını sadece kalbine değil çantasına yazdırdı Haberi görüntüle

KAYNANASININ AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Aslına bakılırsa Eman Al Ahmed, Rajwa'nın kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın sık sık tercih ettiği bir tasarımcı.

Rania, özellikle de ülkesindeki bazı etkinliklerde bu tasarımcının kıyafetlerini giyiyor.

Diğer yandan Rajwa da Rania'nın adımlarını takip ederek tam not aldı. Ama görünüşe göre bir rekabetin fitilini de ateşledi.

Çünkü birçok kişi "Rajwa, bu tasarımcının kıyafetini, Rania'dan daha iyi taşıdı" yorumlarını yapanlar da oldu.

ELBİSENİN KESİMİ HAMİLELİK SÖYLENTİSİ ÇIKARDI: Bu arada sosyal medyada Rajwa'nın bu tür bir kıyafet giyerek bel ve karın hattını sakladığına dikkat çekenler de oldu. Bu ayrıntıyı, geçen yıl ağustos ayında ilk kez bebek sahibi olan Rajwa ile Hüseyin'in ikinci bebeği beklemelerine yoranlar çıktı. Bunlardan biri sosyal medyada Rajwa'nın üzerindeki mavi elbiseyi "İkinci hamileliğin gizli ilanı" diyerek yorumladı.

Haberin Devamı





Her ne kadar tam olarak onun gibi halktan gelmese de Rajwa, geleceğin İngiltere kralı Prens William'ın eşi Kate Middleton'a benzetiliyor birçok açıdan... Hatta ona Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı diyenler çok.