Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:41,
Furkan Andıç'ın kolyesi dikkat çekti!
Vatani görevini tamamlayan Furkan Andıç önceki akşam Bomonti’de bulunan Turk adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kolyesiyle dikkat çekti.
Aybüke Pusat’la aşk yaşadığı konuşulan Furkan Andıç, “Sizin taktığınızla Aybüke hanımın kolyesi aynı. Birlikte mi aldınız?” sorusuna “Hayır tabii ki” yanıtını verdi.
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