MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFurkan Andıç'ın kolyesi dikkat çekti!
GeriMagazin Furkan Andıç'ın kolyesi dikkat çekti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:41,Son Güncelleme:/

Furkan Andıç'ın kolyesi dikkat çekti!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Furkan Andıç'ın kolyesi dikkat çekti!

Vatani görevini tamamlayan Furkan Andıç önceki akşam Bomonti’de bulunan Turk adlı restorandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kolyesiyle dikkat çekti.

Aybüke Pusat’la aşk yaşadığı konuşulan Furkan Andıç, “Sizin taktığınızla Aybüke hanımın kolyesi aynı. Birlikte mi aldınız?” sorusuna “Hayır tabii ki” yanıtını verdi.

Furkan Andıçın kolyesi dikkat çekti

Furkan Andıçın kolyesi dikkat çekti

Mini eteklere en çok yakışan bacaklarKadınların çok sevdiği mini etekler nasıl bacaklara yakışır? Güzel bacak nedir? Hangi ünlülerin bacakları güzeldir? Mini eteklere yakışacak bacaklara sahip olmak için neler yapılabilir? Plastik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu'nun anlatımıyla gelin hepsini beraber izleyelim.
daha fazla video için

 

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle