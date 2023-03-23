Funda Eryiğit'ten nikah açıklaması: Evlilik işi sarktı

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GALAYA KATILDI

2 yıldır yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan Funda Eryiğit, evlilik hazırlıkları yaparken bebek beklediğini öğrenmişti. 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu, önceki akşam “Küheylan” oyununun Zorlu PSM’de yapılan galasında görüntülendi.

İSMİ BİZE KALSIN

Büyüyen göbeğiyle dikkat çeken Funda Eryiğit, evlilik sorularına “Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti birçok şey” yanıtını verdi. Oyuncu, hamilelik süreci için de “Çok güzel gidiyor. 28’inci haftadayım. Bebeğin cinsiyeti ve ismi bize kalsın, onları boş verin şimdilik” dedi.



