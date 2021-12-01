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Fulya Zenginer anneannesine dava açmaya hazırlanıyor

#Fulya Zenginer#Kuntay Tarık Evren#Küçük Kadınlar
Fulya Zenginer anneannesine dava açmaya hazırlanıyor
İsmail BAYRAK

Anneannesi tarafından dolandırıldığı haberleriyle gündeme gelen Fulya Zenginer, olayla ilgili ilk kez Hürriyet’e konuştu. Olayı doğrulayan ünlü oyuncu, anneannesi ve onun kardeşlerine dava açacaklarını söyledi.

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“İki Aile”, “Küçük Kadınlar”, “Tövbeler Tövbesi” gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde anneannesi ve onun erkek kardeşleri tarafından dolandırıldığı haberleriyle gündeme geldi.

Babasını küçük yaşta kaybeden, annesi de 3 yıl önce yaşamını yitiren oyuncu, akrabalarının kendisine karşı yaptıkları planla şaşkınlık yaşadı. 2 yıl önce Kuntay Tarık Evren ile evlenen ve 3.5 aylık hamile olan Fulya Zenginer’in büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Eşinin bu zorlu süreçte bir an olsun yanından ayrılmadığı Zenginer, şimdilerde anneannesine dava açmaya hazırlanıyor.

ÇIKAN HABERLER DOĞRU

Fulya Zenginer, bu olayın ardından ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, çıkan haberlerin doğru olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bunun hakkında sadece bir defa konuşacağım. Hamileyim ve bu gerçekten yaralayıcı bir konu. Çıkan haberler doğru. Anneannem bizden arsanın satışı için erkek kardeşine vekalet vermemizi istedi.

Sonrası da malum, satamadık dedikleri arsayı satıp bölüşmüşler. Hamile olduğum için yıpranmamam adına ablamla konuyu kapatacaktık ancak ben hakkımı yedirirken çocuğuma hakkını yedirmemeyi öğretemem.

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Bu yüzden avukatımla görüşüyorum. Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar veriyoruz. Kendisini Allah’a havale ettik zaten, şimdi de adalete havale edeceğiz.”

MİLYONLUK ARSA SATILDI

Fulya Zenginer’in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi, “Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim” dedi.

Fulya Zenginer ve kuzenleri, anneanneye vekalet verdi. Bir süre sonra büyük dayısına telefon açan oyuncu, “Arsayı satamadık” yanıtını aldı. Ancak kuzenlerinin açtığı davayla şoke edici gerçekle yüzleşti: Arsa satılmış, parası da anneanne ile kardeşleri arasında paylaştırılmıştı. Çok üzülen Zenginer, şimdilerde dava açmaya hazırlanıyor.

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ANNE ACISIYLA SARSILDI!

3 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer Instagram'da bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.

Oyuncu Fulya Zenginer’e, Instagram’da yaptığı yayında bir takipçisi “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. 3 yıl önce annesi Gönül Zenginer’i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı.

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“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.Gittiğimiz gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”

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#Fulya Zenginer#Kuntay Tarık Evren#Küçük Kadınlar

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