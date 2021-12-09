Fulya Kalkavan eski eşi Metin Şentürk'ten şikayetçi oldu! Fulya Kalkavan kimdir, babası kim?

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Geçtiğimiz yıllarda uzun süreli beraberliklerini sonlandıran MEtin Şentürk ve eski eşi Fulya Kalkavan davasında sular durulmuyor. Boşanma davasında eski eşine mahkeme kararına göre 4 buçuk milyon TL ödeyecekti. Bu duruma itiraz eden Metin ŞEntürk'ün boşanma sürecini basında kendi lehine çeviren açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Ünlü sanatçının engelini kullandığını idda eden ve mahkemeye dilekçe veren Fulya Kalkavan dilekçesinde, "Evlenirken, işini ifa ederek mal varlığını kazanırken görme engelli değilmiş de sanki sadece boşanmanın ve evliliğin yükümlülüklerine gelince görme engelli oluvermiş gibi tavır söz konusudur" ifadelerine yer verdi.

FULYA KALKAVAN KİMDİR?

Armatör Kalkavan Ailesi HAlis Kalkavan ve Meziyet Kalkavan'nın kızları Fulya Kalkavan, 2006 yılında şarkıcı Metin Şentürk ile evlendi. Çift, evliliklerinde sıkıntı yaşarken Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Şentürk'ü terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak görülen boşanma davası 2014 yılında karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 3 yıldır süren mal paylaşımı sonucu Metin Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon 337 bin TL'yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.