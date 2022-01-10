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'Bir daha kimseyi sevemem' derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

#Bob Saget#Kelly Rizzo#John Stamos
Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

Bir dönemin efsane dizilerinden Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle tanınan Bob Saget'in ani ölümü tüm sevenlerini ve onu ekrandan tanıyanları yasa boğdu. Ama bir kişi var ki 65 yaşındaki oyuncunun ölümüyle birlikte kelimenin tam anlamıyla dünyası yıkıldı.

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SADECE ÜÇ YIL EVLİ KALABİLDİLER
O kişi de Saget'in 2018 yılında evlendiği ikinci eşi Kelly Rizzo.

Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

BİR DAHA KİMSEYE AŞIK OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ
Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş.

Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

'ÇALIŞ, İNSANLARI MUTLU ET VE ÇOCUKLARINA BAK'
Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

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Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

'BEN ŞANSLI BİR ADAMIM' DEMİŞTİ
Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

DİZİ ARKADAŞLARI DA DÜĞÜNLERİNE KATILDI
Bob Saget ile Kelly Rizzo, 2018 yılında California'da bir çiftlikte evlendiler. Törene aralarında Candace Cameron Bure'in de bulunduğu Full House dizisinden oyuncu arkadaşları da katıldı.

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Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

CANSIZ BEDENİ OTEL ODASINDA BULUNDU
Full House'da canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle, TV dünyasının unutulmazları arasına giren Saget, pazar günü Florida'daki Orlando kentinde kaldığı otel odasında cansız bir halde bulundu. Saget'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

İLK EVLİLİĞİNDEN ÜÇ TANE KIZ ÇOCUĞU VAR
Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.

Bir daha kimseyi sevemem derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı


DİZİDE BAŞLAYAN DOSTLUK SÜRÜYORDU
Full House dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Bob Saget ile John Stamos sonraki yıllarda da dostluklarını sürdürdüler.

 

 

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#Bob Saget#Kelly Rizzo#John Stamos

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