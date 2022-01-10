'Bir daha kimseyi sevemem' derken onunla tanışmıştı: Ölüm onları çok erken ayırdı

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SADECE ÜÇ YIL EVLİ KALABİLDİLER

O kişi de Saget'in 2018 yılında evlendiği ikinci eşi Kelly Rizzo.

BİR DAHA KİMSEYE AŞIK OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş.

'ÇALIŞ, İNSANLARI MUTLU ET VE ÇOCUKLARINA BAK'

Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

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'BEN ŞANSLI BİR ADAMIM' DEMİŞTİ

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

DİZİ ARKADAŞLARI DA DÜĞÜNLERİNE KATILDI

Bob Saget ile Kelly Rizzo, 2018 yılında California'da bir çiftlikte evlendiler. Törene aralarında Candace Cameron Bure'in de bulunduğu Full House dizisinden oyuncu arkadaşları da katıldı.

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CANSIZ BEDENİ OTEL ODASINDA BULUNDU

Full House'da canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle, TV dünyasının unutulmazları arasına giren Saget, pazar günü Florida'daki Orlando kentinde kaldığı otel odasında cansız bir halde bulundu. Saget'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

İLK EVLİLİĞİNDEN ÜÇ TANE KIZ ÇOCUĞU VAR

Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.



