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Fulden Uras ameliyat oldu! İşte son durumu...

#Fulden Uras#Fulden Uras Ameliyat#Fulden Uras Hastalığı

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığın yeniden nüks etmesi sebebiyle ameliyat oldu. Son durumunu paylaşan Uras sevenlerinden dua istedi.

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Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan ünlü sanatçı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüks etti. Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 53 yaşındaki şarkıcı 'Allah herkese şifa versin' dedi.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras bir kez daha ameliyat masasına yattı. 10 yılda 12 kez ameliyat olan şarkıcı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane odasından yaşadıklarını anlatan Uras; 'Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.' ifadelerini kullandı.

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AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA

Geçirdiği operasyonun ardından sevenlerine seslenen Uras, 'Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun.' şeklinde konuştu.

Fulden Uras yaşadığı zor günleri anlatmıştı...

 

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#Fulden Uras#Fulden Uras Ameliyat#Fulden Uras Hastalığı

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