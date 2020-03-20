Fuat Güner: Paris Havalimanı yollarını ben yaptım
MFÖ grubunun üyelerinden Fuat Güner, sunuculuğunu ünlü şarkıcı İpek Açar’ın yaptığı, TRT Müzik kanalında yayınlanan “İpek Yolu” adlı müzik programına konuk oldu.
Ünlü müzisyen programda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Fuat Güner, bir dönem mühendislik yaptığını belirterek karayollarında ve özel bir şirkette çalıştığını söyledi. Sanatçı, “Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nın yollarını da ben yaptım, kimse bilmez” diye konuştu. Fuat Güner ile İpek Açar’ın seslendirdiği şarkılarla renklenen program, bu akşam saat 22.30’da ekrana gelecek.
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