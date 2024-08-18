Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti

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Fransız sinemasının dünyaya kazandırdığı tüm zamanların en yakışıklı erkek aktörü Alain Delon, ülkesi Fransa'daki Douchy kasabasında 88 yaşındayken hayatını kaybetti.

Delon'un AFP'ye ortak açıklama yapan 3 çocuğu, "Alain Fabien, Anouchka ve Anthony, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. (Delon) Üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Ailesi, bu son derece acı verici yas döneminde mahremiyetine saygı göstermenizi rica eder” dedi.

EN SON POLİS OPERASYONUYLA GÜNDEME GELDİ

2019 yılında felç geçiren ve daha sonra sahnelerden uzaklaşan Delon en son polis operasyonuyla gündeme geldi.

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Geçtiğimiz aylarda aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirilmişti.

Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Sinemanın gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Alain Delon ya da tam adıyla Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 1935 yılında dünyaya geldi.

Anne ve babası daha o küçükken ayrıldığı için zor bir çocukluk geçirdi. Kariyerine 1957 yılında Sois Belle Et Tais Tou adlı filmle başlayan Alain Delon, 2012 yılına kadar da kamera karşısına geçmeyi sürdürdü.

SİNEMANIN USTA YÖNETMENLERİYLE ÇALIŞTI



Delon etkileyici kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibi sinema dünyasına yön veren yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Sadece filmleriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde oldu Alain Delon. 1954 ile 1969 arasında Nathalie Delon ile evli kalan Delon, daha sonra da Rosalie van Bremen, Mireille Darc ve Romy Schneider ile yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.

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BÜYÜK AŞK



Delon ile Romy Schneider'ın aşkı belgesel filmlere bile konu olmuştu. 1958 yılında ‘Christine’ filminde rol aldığında ilk kez Fransız sinemasının yakışıklı oyuncusu Alain Delon ile karşılaştı ve ona aşık oldu, onun için Fransa’ya yerleştiğinde Almanya’ya ihanetle suçlandı. Fransızların ‘yüzyılın aşkı’ dedikleri ilişki, 1963 yılının son günlerinde Alain Delon onu terk edene kadar beş yıl sürdü.

İLİŞKİLERİ YÜRÜMEDİ



Dünyası yıkılan Romy Schneider çaresiz annesinin yanına Berlin’e döndü. 1966 yılında kendinden 14 yaş büyük yönetmen Harry Meyen’le evlenerek çocuklu ve ‘mutsuz ev kadını’ oldu. Derken Alain Delon yeniden sahneye çıktı! Tek bir telefonu, Romy’nin her şeyi bırakıp oyunculuğa dönmesine yetti. Birlikte, gişe rekorları kıran La Piscine / Sen Benimsin’i (1968) çektiler. Ama aşkları uzun ömürlü olmadı.

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15 YILLIK AŞKINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI



Schneider'ın yanı sıra Alain Delon en çok konuşulan bir başka ilişkisini de Mireille Darc ile yaşadı. Onunla 15 yıl birlikte oldu. Ayrılmış olsalar da 2017'de hayata gözlerini yuman Darc'ın cenaze törenine katılanlardan biri de Alain Delon'du. Aktör geride kalan büyük aşkını, izleri yüzünden bile okunan bir üzüntüyle son yolculuğuna uğurladı.

BEŞ YILLIK EVLİLİK



Alain Delon 1964 ile 1969 arasında Nathalie Delon ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Anthony adında bir oğlu dünyaya geldi. Alain Delon, ötanazi konusunda en büyük çocuğu Anthony'den destek istedi. Fakat bu teklifi reddedildi.

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59 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN DESTEK İSTEDİ



Alain Delon ile Nathalie Delon'un evliliklerinden Anthony Delon adında 59 yaşında bir oğlu var.





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Alain Delon 2000'lerin başında yayınlanan biyografisiyle de gündeme gelmişti. Bernard Violet'nin kaleme aldığı Delon'un Sırları adlı kitap, oyuncunun az kişi tarafından bilinen özelliklerini de gözler önüne seriyordu. Delon kitabın yayınlanacağını öğrendiğinde engellemeye çalışmış bunun için yasal yollara başvurmuştu. Fakat bütün çabaları boşa gitti ve kitap yayınlandı.

ORDUDAYKEN CEZAEVİNE GİRDİ

Bu kitaba göre Delon, 14 yaşında kısa metrajlı bir filmde rol aldı. Bu arada da Fransız Şarküteri Konfederasyonu'nda staja başladı ve bir diploma sahibi oldu. Fakat onun istediği bu değildi. Annesinin ikinci eşi, ona orduya katılmasını önerdi. Delon bunu kabul etti ve ordudaki görevi nedeniyle Hindiçin'e gitti. Fakat askerlik sırasında radyo aksamı, tabanca ve cip çaldığı için hapis cezası aldı. Sonunda 1956'da ordudan atıldı. Paris'e dönen Alain Delon, bu dönemde hayat kadınlarının yardımıyla yaşadı.

GAYRİMEŞRU OĞLUYLA HİÇ İLGİLENMEDİ, ONU ANNESİ BÜYÜTTÜ

Violet'nin kitabına göre Delon o yıllarda Nico olarak tanınan bir şarkıcıdan Ari adında bir çocuk sahibi oldu. Fakat onunla ilgili hiçbir sorumluluk almadı ve çocuğa annesi ile üvey babası baktı. Hiç ilgilenmediği oğlu Ari'yle yıllar sonra annesinin cenaze töreni için gittiği kilisede karşılaştı. Bu arada Alain Delon'un Nathalie Delon ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Anthony de babasıyla iyi geçinemediklerini anlatmıştı yıllar sonra.