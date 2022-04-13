Fotoğraftaki herkes bir gecede şöhret oldu

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2003 - 2004 sezonunda Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Kampüsistan dizisi Türkiye'ye birçok şöhret kazandırdı. Dizide rol alan oyunculardan Aylin Kontente setten bir kareyi Instagramda takipçileri ile paylaştı.

Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, Aylin Kontente, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı kareye beğeni yağdı.

Kampüsistan ile ilk kez setlere adım atan birçok oyuncu, dizinin yayınlanmasının ardından Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Henüz yolun başında olan o işimler şimdilerde birbirinden iddialı projelerle izleyici karşısına çıkıyor...

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ONLARI İLK NEREDE GÖRDÜK?

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizi ve filmlerde izledik hatırlıyor musunuz?

YAŞ 25



Aylin Kontente, Kampüsistan'ın ardından Yaprak Dökümü dizisinde de rol aldı.

Aylin Kontente dizide Nazlı karakterine hayat verdi. Şimdilerde Güldür Güldür ile izleyici karşısına çıkan ve iki çocuk annesi olan oyuncu Yaprak Dökümü'nde rol alırken 25 yaşındaydı...

İNCİR'DEKİ KIZ BÜŞRA'YMIŞ

Rol aldıığı diziler, oyunculuğu ve kusursuz fiziği ile son dönemin aranan isimlerinden Büşra Develi'nin birçok meslektaşı gibi figüranlık ve klip oyunculuğu yaptığı ortaya çıktı.

Develi, bugünkü popülerliğine kavuşmadan önce İlyas Yalçıntaş’ın “İncir” şarkısının klibinde oynadı.

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'ÇOK MASUM BİR KIZDI'

Ekranların en çok kazanan başrol oyuncularından olan Ebru Şahin'in yıllar önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' klibinde oynadı.

Ebru Polat "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız. Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim. Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..." dedi.

TARKAN'LA AYNI REKLAMDA

İpek Filiz Yazıcı 10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldı.

Yazıcı “O reklam filmi Rusya’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya.” dedi.

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ŞÖHRETTEN ÖNCE...

Birkan Sokullu’nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci’nin “Kutu Kutu” klibinde oynadı. Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birkan Sokullu, 2005 yılında çekilen klipte rol aldığında henüz oyunculuk kariyerine başlamamıştı.

İLK DİZİ: ZİL ÇALINCA

Medcezir dizisiyle adını duyuran Miray Daner ilk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçti.

Daner şunları söyledi; "7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı..."

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YAŞ 15-16

Usta oyuncu Türkan Şoray sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi paylaşan Şoray altına, 'Yaş 15-16...İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor' notunu düştü.

'2 GECE GÖZÜME UYKU GİRMEDİ'

Dilara Öztunç televizyon tarihine damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da figüranlık yaptı.

Öztunç yaşadığı deneyimi "Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim. Kıvanç bendeki gerginliği görünce 'Korkma, rahat ol. Ateşli değil, masum bir şekilde öpeceğim seni. Fark etmeyeceksin bile. İş bu' dedi. Beni o kadar rahatlattı ki ne olduğunu anlamadan sahneyi çektik. Ama büyüsü hala kaldı" sözleriyle anlattı.

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İLK ROLÜM

Mert Yazıcıoğlu karayerinin nasıl başladığını "Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'bu iş nasıl yapılıyor' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı. Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim." sözleriyle anlattı.

DUYGULANDIRAN ANI

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...

"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."

"Böylece yine Vatandaş Rıza’ya başladık.Ben köyden gelme biriyim.Karım, oğlum, öylesine büyük ve güzel hayallerle bir gecekonduyu bitirip içine girdik ki, mutluluktan o gece ağladık. Ama bir zenginin oğlu, keyif için gelip yuvamızı yıktı. Çiçeklerimizi, emeğimizi, hayallerimi arabasıyla ezip geçti. Bende hak arama adına Atatürk heykeli önünde açlık grevine başladım.Murat dört yaşında. Aylardan Kasım. Öldüresiye bir soğuk var. Üstelik üç itfaiye arabası su sıkıyor ki, yağmurlu bir gece olsun. Murat, ilk açlık grevine katılan yakınım olacak. Soğuğun tazyikli suyun, yağmuru içinden yürüyüp gelecek. ‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ deyip yanıma oturacak.Yağmurun içinde karanlıkta küçücük bedenini gördüm. Dişleri takırdıyor, titriyordu.‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ dedi. Gelip yanıma oturdu.Gözyaşlarımı tutamadım.Bereket şiddetli yağmur yüzüme vurduğundan ağladığım belli olmuyordu. Bu bir film sahnesi değildi. Murat, küçücük yüreğiyle babadan ayrı kalmanın acısını kavuşmanın mutluluğunu o gece, yağmur altında yanımda yaşıyordu.Bu yüzden hep bizi birbirimizden kimse ayıramaz deriz."

İBO İLE GÜLŞAH: İLK FİLMİM

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

ŞENER ŞEN İLE KAMERA KARŞISINDA

Ekranların en sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.

1986 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filminde rol alan Terzioğlu, oyunculuğa çocuk yaşında adım attı.

ŞÖHRET OLMADAN ÖNCE...



Popçu Gülşen'in şöhret olmadan önce Tulga Aktuğ'un klibinde oynadı.

Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başladı.



EUROVISION MACERASI

'Çukur' dizisinde Kemal rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında gördük...

FİGÜRAN TUBA

Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen keşfedilmişti. Tuba Büyüküstün de birçok star isim gibi ünlü olmadan figüranlık yaptı.

Büyüküstün, Kenan Doğulu’nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı “Demedi Deme” albümünde yer alan “Tanımamışsın” klibinde rol aldı.



ÜNİVERSİTELİ KIZ: ÖZGE

Yayınlandığı dönemde beğeniyle izlenen Huzur Sokağı dizisindeki 'üniversiteli kız' 1987 doğumlu oyuncu Özge Gürel...

Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan tv filmlerindeki minik rollerle başladı...

Kiraz Mevsimi dizisiyle ilk başrolünü alan ve şöhretin zirvesine çıkan Gürel, hayran kitlesini bir hayli arttırdı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasının en çok aranan isimlerinden.