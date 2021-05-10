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Haber Giriş: 10.05.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

Fotoğrafları olay olmuştu... Pınar Altuğ sırrını açıkladı!

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Fotoğrafları olay olmuştu... Pınar Altuğ sırrını açıkladı!

Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem olmuştu. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Altuğ, Hadise'ye benzetilmişti. Ve Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı.

Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.

Fotoğrafları olay olmuştu... Pınar Altuğ sırrını açıkladı

SIRRINI AÇIKLADI

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi. 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.

Fotoğrafları olay olmuştu... Pınar Altuğ sırrını açıkladı

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