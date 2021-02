Fotoğrafları ifşa edilmişti... Manken Senem Kuyucuoğlu: Bütün hayatımı elimden aldılar

Best Model of Turkey 2007 birincisi, Best Model of the World 2007 ikincisi ve 2009 Miss Turkey ikincisi seçilen Senem Kuyucuoğlu, uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Katarsis X-TRA” programına konuk oldu. Kariyerinin zirvesinde Amerika’da katıldığı bir parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntüler basına yansıyan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu hayatının altüst olduğu dönemi anlattı.

YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN UTANMADIM

Kuyucuoğlu şöyle konuştu: “Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı. Utandığım tek şey şu oldu, kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Kendime bunu yakıştıramadım. Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. Fakat en yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum.”

Basına sızan özel fotoğraflarından sonra hayatı değişen Senem Kuyucuoğlu, o dönemi şu sözlerle anlattı: “Abim gibiydi. Beni öyle bir pozisyona soktu ki hayatım boyunca saklamaya çalıştığım her şeyi afişe etti. Bütün hayatımı elimden aldı.

Aslında ona teşekkür de edebilirim çünkü bu yaptığı hareketlerden sonra kendimi bulmamı sağladı. O kişinin daha sonra sosyopat olduğunu öğrendik. Kendi kimliğini saklamış.”

İÇİMDE BABAMA İNANILMAZ BİR ÖFKE VARDI

Çocukluğunu samimi bir şekilde anlatan Senem Kuyucuoğlu, babasının annesini aldattığı fotoğrafları gördüğünü ifade etti: “İçimde babama karşı inanılmaz bir öfke vardı. Şiddet iyi bir şey değil diyorlar. O zamanlar şiddet hayatta uygulanabilecek en güzel şeydi. Bunu bir yerden çıkarmam gerekiyordu. Anlatamadığım için en kolay yol şiddetti. Kimseye yapamayacağım için kendime yapıyordum. Kendi canımı yakıyordum.”

YARIŞMA İÇİN 10 KİLO VERDİM

Eski model, yarışma dönemini şu sözlerle anlattı: “Piyasaya küçük yaşta girdiğim için, benim yaşımda olan insanlar daha yeni yeni bir yere gelmeye başlarken ben ise kariyerimin zirvesini de gördüm bitişini de gördüm. 17 yaşında Best Model seçildim. Benden başka birisi seçilseydi yataklardan çıkamazdım. Yarışmaya katılabilmek için 2 haftada 10 kilo verdim. Ardından da dünya ikincisi ve Miss Turkey ikincisi oldum.”