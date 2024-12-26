Fotoğraflara sığamıyorlar... 10 yılda 7 çocuk yapan ünlü çift dara düştü

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Hollywood’un son yıllarda adından en çok söz ettiren isimlerinden Alec Baldwin, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir görüntü çizse de aslında arka planda pek de iyi olduğu söylenemez.

Ekim 2021'de meydana gelen trajik olayda Baldwin hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünü oynadığı Rust adındaki filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdü.

Son üç yılını adeta bir kâbus gibi yaşayan alec Baldwin en sonunda mahmekede aklanıp hapse girmekten kurtularak rahat bir nefes aldı

Sette kullanılan silahlardan birinin Alec Baldwin’in elinde kazayla ateş alması sonucunda 42 yaşındaki Halyna Hutchins feci şekilde öldü. Yaşananlar aylarca konuşuldu hatta konuşulmaya da devam ediyor.

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Konuyla ilgili ceza davası birkaç hafta önce sona erdi ve Alec Baldwin mahkemeden ceza almadan kurtulmayı başardı. Ancak büyük umutlarla başladığı filmin sonuçta yaşanan trajediyle birlikte büyük bir fiyaskoya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun kariyeri de epey yara almış oldu.

Alec ve Hilaria Baldwin çifti 12 yıldır evliler ve evliliklerinin ilk 10 yılında tam 7 çocukları oldu

Bir yoga eğitmeni olan ikinci eşi Hilaria Baldwin’le 2012’de evlenen Alec Baldwin’in bu evlilikten tam 7 çocuğu oldu. Sık sık en büyüğü 11 en küçüğü ise 2 yaşında olan çocuklarıyla gündeme gelen Alec Baldwin mutlu ancak kalabalık ve idare edilmesi zor bir hayatları olduğundan bahsediyordu.

Stresli bir yılın ardından Alec ve Hilaria Baldwin çifti ve 7 çocukları mutlu yılbaşı pozlarını paylaşarak hayranlarına iyi dileklerini yolladı.

Ünlü çift yılbaşı için poz verdiler... Alec Baldwin birlikte aile fotoğrafı çektirmekte zorlandıklarını çünkü hem çocuklarını zaptedemediklerini hem de 9 kişi footğrafa sığamadıklarını söylemişti

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40 yaşındaki Hilaria Baldwin dün Instagram'da Noel Günü'nü kutlayan kalabalık ailesinin mutlu bir pozunu paylaştı.

Fotoğraflara sığamamaktan şikayet eden çift ve yedi çocukları, kızları Ilaria Catalina Irena, 2, María Lucía Victoria, 3, Carmen Gabriela, 11 ve oğulları Eduardo “Edu” Pao Lucas, 4. Romeo Alejandro David, 6, Leonardo Ángel Charles, 7 ve Rafael Thomas, 9 yılbaşı ağacının önünde toplanıp poz verdiler.

Kariyeri son zamanlarda pek de iyi gitmeyen usta aktör son çare olarak karısıyla birlikte kalabalık aile hayatlarını bir reality şova dönüştüreceklerini açıklamıştı

Tüm aile ekoseli pijamalar giyerken Alec Baldwin ise siyahlara bürünmüştü. Fotoğrafta Baldwin’in eski eşi Kim Basinger'dan olan 29 yaşındaki kızı Ireland Baldwin yer almadı.

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Alec Baldwin geçen yıl zor zamanlarında yanında olan eşi Hilaria ve çocuklarına teşekkür ettiği bir açıklamasında ilk göz ağrısı kızı Ireland Baldwin’in adını anmayı unutarak tepki çekmişti.

Baldwin'lerin evnide neredeyse her ay bir çocuklarının doğum günü kutlanıyor

Ünlü aile bir yandan mutluluk pozları verse de Alec Baldwin artık bu kadar çok çocuğa bakmakta zorlandıklarını, uzak yerlerdeki film çekimleri tekliflerini ailesini yalnız bırakamadığı için kabul edemediğini söylemişti.

Zorlandığını itiraf eden 66 yaşındaki usta aktör ve eşi son çare olarak hayatlarını bir reality şova dönüştürmeye ve 7 çocuklu aile yaşantılarını ekrana taşımaya karar verdi.

Ünlü çiftin tüm umutlarını bağladıkları reality şovları ocak ayında yayınlanacak

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Alec Baldwin ailesinin yakında yayınlanacak reality şovuyla ilgili olarak en son kasım ayında açıklama yapmış, programın ocak ayında yayınlanacağını söylemişti.

Senaryosu olmayan bir dizi çekmenin pek de eğlenceli olmadığını itiraf eden Alec Baldwin eşi Hilaria'nın izleyicileri hayatına dahil edeceği için “heyecanlı” olduğunu belirtti.

“Karım ayrıcalıklı bir hayat yaşadığının farkında ama yine de pek çok anne gibi o da zorlanıyor. Tüm çocuklarla birlikte aile hayatı kaotik. Ama Hilaria her şeyi idare etmekte çok başarılı” diyen Baldwin yaşadığı zor birkaç yılın ardından karısını yere göğe koyamamış ve ““Her şeyimi karıma borçluyum” demişti.