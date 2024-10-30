Mecburi final, Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±n yÃ¼reÄŸini sÄ±zlattÄ±: Neler yaÅŸadÄ±k biz bu sette... Ben iÅŸimi geri istiyorum

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Elbette seyirci de bazen ekrandan tanÄ±yÄ±p sevdiÄŸi hatta yayÄ±n sÃ¼resine gÃ¶re aileden biri gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kahramanlarla vedalaÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor.

Ama her yapÄ±mÄ±n ekrana vedasÄ±ndan en Ã§ok etkilenenler, kamera arkasÄ±nda ve kamera Ã¶nÃ¼nde emek harcayanlar.

Hele bir de bu dizi yÄ±llarca, sezonlarca sÃ¼rmÃ¼ÅŸse iÅŸte o zaman "ayrÄ±lÄ±k acÄ±sÄ±" birkaÃ§ kat artÄ±yor.

Ä°ÅŸte son birkaÃ§ aydÄ±r bir dizi tam da bu nedenle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Zaten baÅŸrol oyuncularÄ±ndan biri haftalardÄ±r dizi iÃ§in alÄ±nan final kararÄ±na durmadan tepki gÃ¶steriyor. Hatta kanal yÃ¶netiminin kendisini ve tÃ¼m ekibi hÃ¼srana uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Åžimdi de yine aynÄ± diziden bir baÅŸka oyuncu bir sohbet programÄ±na katÄ±ldÄ± ve aile gibi olduklarÄ± dizi ekibinden ayrÄ±lmanÄ±n kendisi iÃ§in ne kadar zor olduÄŸunu anlattÄ±.

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Hatta kendini tutamadÄ±: "Ben iÅŸimi geri istiyorum" bile dedi.

Ondan Ã¶nce de aynÄ± diziden bir baÅŸka oyuncu, final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ekiminden sonra bÃ¼tÃ¼n ekibin duygu seline kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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'BEN Ä°ÅžÄ°MÄ° GERÄ° Ä°STÄ°YORUM'

Ekrana vedasÄ±yla ekibini bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye yÃ¶nelten bu dizi Blue Bloods adlÄ± polisiye.

Bu dizinin adÄ± basÄ±na en Ã§ok baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Tom Selleck'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Deneyimli oyuncu, dizinin izlenme oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen final kararÄ± alan kanal yÃ¶netimini aÃ§Ä±kÃ§a suÃ§lamÄ±ÅŸ ve "BÃ¼yÃ¼k hÃ¼srana uÄŸradÄ±m" demiÅŸti...

Hatta eÄŸer bu dizi biterse yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸin bile elinden gidebileceÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ArdÄ±ndan da yine aynÄ± diziden Donnie Wahlberg, final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ekiminden sonra ekibin duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda.

Åžimdi Tom Selleck ve Donnie Wahlberg'i bir isim daha eklendi: Dizinin oyuncu kadrosundan Bridget Moynahan.

Tam 4 yÄ±ldÄ±r Blue Bloods adlÄ± dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Moynahan, konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda "Ben iÅŸimi geri istiyorum" diye konuÅŸtu.

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'BÃœTÃœN EKÄ°P BÄ°R AÄ°LE GÄ°BÄ° OLDUK... HALA GÃ–RÃœÅžÃœYORUZ'

Sherri Shepherd'Ä±n sunduÄŸu sohbet programÄ±na katÄ±lan Bridget Moynahan "GÃ¼zel bir iÅŸti. 14 yÄ±l boyunca hem kamera karÅŸÄ±sÄ±nda hem de set dÄ±ÅŸÄ±nda bir aile gibi olduk" diye konuÅŸtu.

Her ne kadar geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Ã§ekimler tamamlansa da ekip olarak sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini Ã¶nemli gÃ¼nlerde bir araya geldiklerini anlattÄ± Bridget Moynahan.

"Hala doÄŸum gÃ¼nleri iÃ§in bir araya geliyoruz. Birbirimizle iletiÅŸimi koparmadÄ±k. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±m iÃ§inde onlarÄ± Ã¶zlÃ¼yorum" dedi 53 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z.

Bridget Moynahan'Ä±n dizi ekibinde en yakÄ±n olduÄŸu kiÅŸi de yapÄ±mda erkek kardeÅŸini oynayan Donnie Wahlberg'di.

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Ä°kili, daha 2010 yÄ±lÄ±nda ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Ã§ekimi iÃ§in bir araya geldiklerinde aralarÄ±nda iyi bir dostluÄŸun geliÅŸeceÄŸini anlamÄ±ÅŸlar Moynahan'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. Bu da gerÃ§ekten doÄŸru Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.

ACI TATLI BÄ°R SÃœRÃœ OLAYI PAYLAÅžTILARÂ

Bridget Moynahan, daha Ã¶nce de Blue Bloods dizisinin final yapmasÄ±nÄ±n; ekibin geri kalanÄ± gibi kendisini de etkilediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

YÄ±ldÄ±z "SanÄ±rÄ±m bu canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karakterlerle vedalaÅŸmaktan daha Ã§ok sette birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlara veda etmekle ilgili" diye deÄŸerlendirdi bu durumu.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz bÃ¼tÃ¼n set ekibi olarak bir aile gibi olduk. 14 yÄ±l boyunca birÃ§ok dÃ¼ÄŸÃ¼n, cenaze kÄ±sacasÄ± her ÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼k. Birlikte birÃ§ok ÅŸeyi yaÅŸadÄ±k."Â

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Bridget Moynahan ile ilgili baÅŸka çarpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ±ya daha deÄŸinmeden geçmeyelim... YÄ±ldÄ±z bir dönem top model Gisele Bündchen'in de eski eÅŸi olan Tom Brady ile birlikteydi. Hatta ondan hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat daha bebeÄŸi karnÄ±ndayken Brady, Bündchen ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve Moynahan ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Sonradan eski sevgilisi Brady ve Bündchen ile arasÄ±nÄ± düzeltse de oÄŸlunu dünyaya getirdiÄŸi ilk dönemde büyük zorluklar yaÅŸadÄ±. Bridget Moynahan 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana iÅŸ insanÄ± Andrew Frankel ile evli.

Moynahan dizide Erin Reagan karakterine hayat veriyordu.Â





HÃœSRANA UÄžRADIÄžINI GÄ°ZLEMEDÄ°Â

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterilen Magnum dizisiyle genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ÅŸÃ¶hreti bulan Selleck 79 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala emekli olma niyetinde deÄŸil. Rol aldÄ±ÄŸÄ± dizinin final yapmasÄ±na tepkisini de hiÃ§bir zaman saklamadÄ±.

Hatta onun aÃ§Ä±klamalarÄ±yla dizi de final yapmasÄ± da basÄ±nda kendine bu kadar yer buldu.

Dizinin ana karakterlerinden birini canlandÄ±ran Tom Selleck, TV kanalÄ±nÄ±n verdiÄŸi final kararÄ±nÄ±n kendisinde bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Insider'a bir rÃ¶portaj veren Tom Selleck, bu karar yÃ¼zÃ¼nden hÃ¼srana uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ZLENME ORANLARININ YÃœKSEK OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°

Deneyimli oyuncu "AslÄ±nda bu dizi iÃ§in bir sondan sÃ¶z etmek istemedim. Ama dizi hala gerÃ§ekten Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±" dedi.

Selleck, dizinin 2023- 2024 sezonunu gayet formda geÃ§irdiÄŸini 100 yapÄ±m arasÄ±nda dokuzuncu sÄ±rada bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Hatta bu sÄ±ralamadaki Ã¼Ã§ tane spor programÄ± sayÄ±lmazsa Blue Bloods'un altÄ±ndÄ± sÄ±rada her aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sonra da ardÄ±ndan ÅŸunlarÄ± ekledi: " Benim hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m dizinin hafife alÄ±nmasÄ±na. Ã‡Ã¼nkÃ¼ en baÅŸÄ±ndan beri gayet iyi performans gÃ¶sterdi."