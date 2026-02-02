×
Filmlerinde gökyüzünde kanatsız uçuyor... Ama gerçek hayatta öyle korktu ki milyonluk evinden ardına bile bakmadan kaçtı!

Güncelleme Tarihi:

#Tom Cruise#İngiltere#Londra Soygun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:25

Dünya üzerinde Tom Cruise'u bilmeyen yoktur büyük olasılıkla... Filmlerini izlesin ya da izlemesin, hayranı olsun ya da olmasın onun mesleğine olan tutkusu ve sevgisi herkesin malumu.

63 yaşındaki Cruise, ilerleyen yıllara rağmen hala çocuğu yaşındaki oyunculara bile formuyla taş çıkartıyor.

Film setlerindeki sertliğe varan disiplinini, dublör bile kullanmadan tehlikeli sahnelerde rol aldığını bilmeyen yok.

SOYGUN OLAYINDAN SONRA MİLYONLUK EVİNDEN KAÇTI
Tom Cruise'un bir başka sevgisi daha var: İngiltere! Özellikle de İngiliz kraliyet ailesine karşı duyduğu sevgi, hatta o aileden dost edinmek için gösterdiği çaba basının manşetlerinde bile yerini aldı. 

Bütün bunlar nedeniyle Cruise Londra'nın gözde bölgelerinden Knightsbridge'de 35 milyon dolar değerinde bir çatı katı dairesi bile satın aldı.

Bazen film çekimleri sırasında bazen de boş kaldığı zamanlarda kısacası, her fırsatta gidip o lüks evinde kalıyordu.

Söylenenlere göre orayı da çok seviyordu...

Ama Londra'da yaşanan son soygun olayından sonra Cruise o güzelim evini arkasına bile bakmadan terk etti ve ABD'nin yolunu tuttu.

GÜNDÜZ VAKTİ LÜKS MAĞAZAYI TALAN ETTİLER
Bunun nedeni de Tom Cruise'un lüks dairesinin bulunduğu evin hemen yakınındaki bir dükkanın gündüz vakti soyulması...

Bu olayın ardından Tom Curise da artık Londra'nın güvenli bir yer olmadığını düşünerek kendi memleketine döndü.

Bölgede bulunan Bucherer adlı mağaza altı silahlı adam tarafından vitrin camı kırılarak soyuldu. Hem de gündüz vakti.

Soyguncular, binlerce sterlin değerinde Rolex saati çalıp kayıplara karıştı. Elbette polis soyguncuların peşinde.

ONCA BÜYÜK SEVGİSİNE GÖLGE DÜŞTÜ
Tom Cruise da artık Londra'da kendini güvende hissetmemeye başladığı için çareyi ABD'ye dönmekte buldu.

Tom Cruise'a yakın bir kaynak, ünlü yıldızın yaşadığı ve multi milyon sterlinlik konutların bulunduğu bölgede meydana gelen bu soygunun, yıldızın canını çok sıktığını söyledi.

"Burada kalmayı ve etrafta yürüyüşe çıkmayı severdi. ama Knightsbridge, sadece bir hafta içinde güvensiz bir yer haline geldi onun için" diye konuştu.

Cruise, daha önce defalarca İngiltere'yi ne kadar sevdiğini ve orada kendini nasıl da evinde gibi hissettiğini ifade etmişti.

Yıldız daha önce Mirror gazetesine verdiği bir demeçte de "İngiltere'de çok zaman geçiriyorum. Bu, sadece iş için değil, burada olmayı seviyorum" diye konuşmuştu.

Londra'da gündüz vakti gerçekleşen soygun, Tom Cruise'un lüks çatı katı dairesinin bulunduğu bölgede gerçekleşti. Artık kendini güvende hissetmeyen Cruise da ABD'ye döndü. 

#Tom Cruise#İngiltere#Londra Soygun

