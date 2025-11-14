Filmi gişede batınca evliliği de sarsıldı... Utançtan kocasının yüzüne bakamıyor... Boşa gitti paralar!

Haberin Devamı

Ama bu sefer büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kendisi gibi ünlü rol arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçtiği filmi neredeyse kimse izlemedi. Hem de galalarda kırmızı halıda sergilediği görüntüye rağmen.

Üstelik bu durum, güzel oyuncunun kocasıyla arasını da açtı... Şimdi konuşulanlara göre filme büyük para yatıran yapımcı kocası zarar etti. Güzel oyuncu da kendini kocasına karşı mahcup hissediyor. Hatta iddialara göre onun yüzüne bile bakamaz hale geldi.

PARLAK YILDIZLAR DA HÜSRANA UĞRAR

Bu öykünün kahramanları Margot Robbie ile yapımcı kocası Tom Ackerley.

Robbie'nin önemli rollerini Colin Farrell ile paylaştığı A Big Bold Beautiful Journey adlı filmin yapımcılığını da Ackerley üstleniyordu.

Haberin Devamı

Onca iddiasına ve gösterişli galalara rağmen film gişede büyük bir başarısızlığa uğradı. Bu durum da Margot Robbie'nin kocasına karşı mahcup duruma düşmesine neden oldu.

Söylenenlere göre Margot Robbie ile 2016'da evlendiği kocası Tom Ackerley, şimdi bu gişe felaketiyle başa çıkmaya çalışıyor..

Gözden Kaçmasın Yarı çıplak gezdi ama yine de filmini kimse izlemedi... Bir yıldız gişede böyle çöktü Haberi görüntüle

Bir kaynağa göre filmin uğradığı bu hezimet, Margot ve Tom için görmezden gelinmeyecek bir felaket. Üstelik birbirlerinden başka suçlayacakları kimse de yok.

Yine kaynaklara göre bu film, Margot Robbie'nin büyük sükse yapan Barbie filminin devamı niteliğinde. Eğer Margot yapımda oynamasaydı da Tom Ackerley bu filmi çekmeye yanaşmazdı.

Margot Robbie ile Tom Ackerley, sadece filmin aldığı karışık eleştirilerle değil aynı zamanda gişede uğradıkları hezimetle de başa çıkmaya çabalıyorlar.

İşin ilginç yanı Margot ile Tom başka bir baskı altında şu anda... Bir sonraki projeleri Uğultulu Tepeler'de de birlikte çalıştılar.

Haberin Devamı

GELECEK FİLM İÇİN DE BASKI HİSSEDİYORLAR

Bu filmin başarısızlığı onları gelecek sezon gösterime çıkacak olan Uğultulu Tepeler için de korkutuyor.

A Big Bold Beautiful Journey'in başarısızlığı Margot Robbie ile Tom Ackerley arasında gerilim yarattı. Bu durum çiftin evliliğini de olumsuz etkiledi.

Şimdi tek umutları Uğultulu Tepeler filminin hem gişede başarılı olması hem de eleştirmenlerden iyi not alması.

Margot Robbie, başarısızlığa uğrayan filminde Collin Farrell ile birlikte oynadı. Galalarda giydiği kıyafetler de dikkat çekiciydi. Ama film seyirciyi yakalayamadı.