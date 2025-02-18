Filmi belki de Oscar kazanacak ama kendi beş parasız kaldı! ‘Kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var’

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Başrolünde Adrian Brody’nin yer aldığı, daha birçok ünlü yıldızı kadrosunda bulunduran film bu yıl Oscar yarışının en güçlü adaylarından.

The Brutalist filmi bu yıl Oscar yarışının en güçlü adaylarından

BELKİ DE OSCAR KAZANACAK AMA...

Ancak bu durum filmin yönetmeni ve kamera arkasındaki ekibin yaşadığı sıkıntıları giderebilmiş değil…

Yönetmen Brady Corbet, The Brutalist filminin kendisine “sıfır gelir” kazandırdığını ve kendisi gibi başka Oscar adayı olan film ekiplerinin de kiralarını ödeyemez duruma geldiğini itiraf etti.

Bir yönetmen için genç sayılacak yaşta birçok ödül kazanan ve Oscar adaylığını da kapan Brady Cobert yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı

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Filmin 36 yaşındaki yönetmeni ve aynı zamanda da eşiyle birlikte yapımcısı olan Brady Corbet kariyerine Thirteen, Funny Games ve Melancholia gibi bağımsız filmlerde rol alarak oyuncu olarak başlamıştı.

2015 yapımı The Childhood of a Leader ile bağımsız film yapımcılığına ve yönetmenliğe geçiş yapan Corbet yeni kariyerine ilk filmiyle eleştirmenlerden büyük övgüler alarak başlamış oldu.

Bu filmi sırasıyla Natalie Portman ve Jude Law'ın başrollerini paylaştığı 2018 yapımı Vox Lux ve şimdi de En İyi Film dahil 10 dalda Oscar adaylığı kazanan 2024 yapımı The Brutalist izledi.

"BEŞ PARAM KALMADI"

Corbet, eleştirmenlerce beğenilen bir filminin şu an vizyonda olmasına rağmen hâlâ beş parasız olduğunu kabul etti.

Corbet’nin film yapımcısı ve senarist olan eşi Mona Fastvold da “yaptığımız son iki filmden sıfır dolar kazandık” derken şu anda üç yıl önce kazandıkları parayla geçinmeye başladıklarını söyledi.

Bu film Brady Cobert ve eşi Mona Fastvold için bir hayali gerçeğe dönüştürmek anlamına geliyordu... Ancak filmi hem çeken hem de yapımcısı olan çift hiç para kazanamadıkları gibi borca da girmiş oldular

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Portekiz’e giderek üç tane reklam filmi çeken ünlü yönetmen hâlâ bu işlerden kazandıkları parayla geçindiklerini söyledi.

Filminin tanıtımı için de çok fazla bütçe olmadığını, bu yüzden gişe geliri elde etmekte zorlandıklarını söyleyen ünlü yönetmen The Brutalis’i birçok yerde gösterime sokmakta bile zorlandı.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de filmin 3 saat 35 dakikalık süresi.

Filmin başrolündeki Adrian Brody aday olduğu neredeyse tüm ödülleri toplayarak yılın en büyük başarılarından birine imza attı

FİMİNİ SEYRİCİYLE BULUŞTURAMADI

Sinema salonları bu kadar uzun bir filmi göstermenin hem az seyirci gelmesine yol açacağı hem de kendileri seansları azaltmak zorunda kalacakları için The Brutalist’i göstermekten kaçınmıştı.

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“Sürekli seyahat ediyorsunuz ve ayrıca cumartesi ve pazar günleri de çalışıyorsunuz. Noel tatilinden beri bir gün bile izin yapmadım” diyen Cobert bu para sıkıntılarının bağımsız film yapımcıları arasında yaygın olduğunu da söyledi.

Bu sadece The Brutalist'in değil Oscar'da adaylık alan birçok bağımsız filmin sorunu... Brady Cobert Oscar yarışındaki bazı arkadaşlarının kiralarını ödeyemeyecek durumda olduğunu söyledi

Kendisi gibi zorluk çeken arkadaşları olduğunu söyleyen Cobert “Bu yıl filmleri aday gösterilen ve kiralarını ödeyemeyen pek çok film yapımcısıyla konuştum. Yani, bu gerçek bir şey” dedi.

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FİLM 10 DALDA ADAYLIK ALMIŞTI

Corbet önümüzdeki ay yapılacak Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen dalında ilk Oscar'ını almak için yarışacak.

The Brutalist ayrıca En İyi Erkek Oyuncu (Adrien Brody), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Guy Pearce), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Felicity Jones) dalarında da aday. Filmin özgün senaryo ve teknik dallarda da adaylıkları bulunuyor.