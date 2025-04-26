Birlikte oynadıkları filmin setinde tanışmışlardı... Önce utandılar, sonra aşka teslim oldular: Ünlü çiftin çocukları nasıl da büyüdü!

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Ama benzer şekilde tanışan ve aşık olan ünlü çiftlerden belirgin farkları var onların...

Yıllar önce birlikte oynadıkları filmin setinde tanıştılar. Aralarında bir çekim olduğunun farkındaydı ikisi de. Yine de fazla üstüne gitmediler, o moda deyimle "akışa bıraktılar."

Özetle, birbirlerine karşı duydukları o çekime direndiler.

Ama sonuç olarak aşk bu... Öyle tamamen kaçmak mümkün değil.

O ilk filmin üzerinden yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya geldiler ve bu kez kendilerini aşkın kollarına bıraktılar.

Evlendiler ve iki çocukları oldu... Aralarındaki uyuma ve sergiledikleri mutluluğa bakılırsa ikisi de kendileri için doğru kişiyi bulmuş.

Birlikte çocuklarını büyüttüler ve bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

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İKİ ÇOCUĞU DA BÜYÜTTÜLER

Bu öyküsünü anlattığımız ünlü çift İspanyol sinemasından çıkıp kendilerini Hollywood'da da kanıtlayan Penelope Cruz ile Javier Bardem.

1992 yılında Jamon Jamon adlı filmde birlikte çalışan Cruz ile Bardem, aşkın kollarına kendilerini bırakmak için yıllarca bekledi. Daha doğrusu 2000'li yıllara kadar...

2010 yılında evlendiler ve önce oğulları Leo, ardından da kızları Luna dünyaya geldi. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta çıktıkları bir aile gezisinde görüntülendi.

Birçok meslektaşlarının aksine yıllar boyunca çocuklarını meraklı gözlerden ve kameralardan saklayan Penelope Cruz ve Javier Bardem, geçen hafta Batı Hollywood'da gittikleri bir aile yemeğinde görüntülendi.

LEO VE LUNA'NIN BOYU ANNELERİNİ GEÇTİ

O gece yanlarında kızları Luna vardı. Aşklarının ilk meyvesi olan oğulları Leo ise ya kamera karşısında görünmek istemedi ya da çiftin yanında değildi.

Penelope Cruz ile Javier Bardem'in kızı Luna'nın 11 yaşında olmasına rağmen annesinin boyuna yetiştiği hatta neredeyse geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

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Bundan birkaç ay önce de ünlü çiftin ilk göz ağrısı Leo anne ve babasıyla görüntülenmişti. O gün de 14 yaşındaki Leo'nun annesi Penelope Cruz'u çoktan geçtiği görüldü.

Ünlü çiftin oğlu Leo da geçen yıl annesi Penelope Cruz ile birlikte görüntülendi. Onun da henüz 14 yaşında olmasına rağmen uzun boyu dikkat çekti.





Cruz ve Bardem uzun süre çocuklarını paparazzi objektiflerinden ve meraklı gözlerden sakladı. Son dönemde iki kardeş farklı yerlerde görüntülendi.

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54 yaşındaki Javier Bardem ile 49 yaşındaki Penelope Cruz, ilk olarak 1992 yılında birlikte oynadıkları Jamon Jamon filminde tanıştılar.

Senaryodaki ateşli sahnelere rağmen o dönemde aralarında bir ilişki başlamadı.

Durum böyleydi ama anlaşılan Bardem günün birinde sevgili olacaklarını daha o zaman fark etmişti. Çünkü bunu bir röportajında şöyle anlattı: " İkimiz arkasında belirgin bir kimya vardı. Şunu demek istiyorum ki filmde aşk, tutku her şey vardı. Bizim ilişkimizin bir belgeseli gibiydi."

Aynı röportajda da günün birinde çocuklarına şunu söyleyeceğini belirtti ünlü oyuncu "Evet çocuklar, eğer siz bugün buradaysanız işte bu film sayesinde. O çok seksi bir filmdi ki hala öyle. "

'BELKİ DE UTANIYORDUK'

Cruz ve Bardem'in ilk kez yan yana kamera karşısına geçtikleri bu filmden sonra yolları uzun süre kesişmedi. Ta ki 2007 tarihli Vicky Cristina Barcelona filmine kadar.

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Woody Allen'ın yönettiği o filmde aşka daha fazla direnemediler. Ama yine Bardem'in anlattığına göre her ikisi de aralarındaki çekime rağmen ilk adımı atmadılar.

Bu durum hakkında şunları anlattı Bardem yine bir röportajında "Utangaç mıydık yoksa profesyonel olmaya mı çalışıyorduk bilmiyorum. Çekimin son gününe kadar bir şey olmadı. Ben de biraz rahatlamamız gerektiğini düşündüm. Çekim sonrası verilen partide bu durum gerçekleşti. Sonra bugünlere kadar geldik. Tanrı'ya şükür."

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ GİZLİ GİZLİ ÖPÜŞÜYORLARDI

2007 yılının sonlarında Penelope Cruz ve Javier Bardem ile ilgili aşk söylentileri yayılmaya başladı. Magazin basını Cruz'in yeni bir sevgilisi olduğundan emindi.

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Bunun Javier Bardem olduğu da söylentiler arasındaydı,

Zaten sonra New York Film Festivali'nde sergiledikleri samimi görüntüler aşk söylentilerini iyice alevlendirdi.

Basına konuşan bir kaynağın iddiasına göre kimsenin kendilerini görmediği yerlerde el ele tutuşup öpüşüyorlardı. Javier, Penelope'ye sarılıyordu.

Sonunda çıktıkları Maldivler tatilinde ikili, paparazzi tarafından görüntülendi. Artık aşklarının saklanacak bir yeri yoktu. Ama yine ilişkilerini inkar edip arkadaş olduklarını ileri sürdüler.

Bu durum erteki yıl da devam etti. Defalarca birlikte ve samimi şekilde görüntülenseler de "İyi arkadaşız" dediler.

İLİŞKİLERİNİ GİZLEDİKLERİ İÇİN MEMNUNLAR

Hatta o dönemde öpüşürken gizlice çekilen fotoğrafları "İnsan arkadaşıyla bunu yapar mı?" başlıklarıyla manşetlere çıktı.

2009 yılında Penelope Cruz bir Oscar ödülü kazandı... Oradaki teşekkür konuşmasında bile Bardem'in adını anmadı. Bir yıl sonra yine birlikte görüntülenmeyi sürdürdüler. Zaten o yıl da gizlice evlendiler.

Bütün bunlar olup bittikten sonra Penelope Cruz, bir röportajında ilişkilerinin başından beri bunu kamuoyundan gizleme kararı aldıklarını açıkladı. Bu gizlilik kararının da kendileri için gerçekten iyi sonuçlar getirdiğini belirtti.

Sonunda artık aşklarını ve evliliklerini 2010 yılında İspanya'nın Oscar ödülü olarak nitelendirilen Goya Ödülleri sırasında dünyaya ilan ettiler.

'SEN BENİMSİN VE SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Aynı yılın Cannes Film Festivali'nde Bardem, Penelope hakkında ilk kez konuştu.

Biutiful adlı film ile festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Bardem yaptığı konuşmada " Bu mutluluğu arkadaşım, yoldaşım ve aşkım Penelope ile paylaşıyorum. Sen benimsin ve ben seni çok seviyorum" dedi.

Bu arada hemen hatırlatalım Penelope Cruz ile Javier Bardem, 2010 yılında Bahamalar'da gözlerden uzak bir törenle evlendi. Çift şimdi 12 yaşına gelen oğulları Leo ile 10 yaşındaki kızları Luna'yı büyütüyorlar.

2001 tarihli Vanilla Sky filminde birlikte oynayan Penelope Cruz ile Tom Cruise kısa süreli bir aşk yaşamıştı.