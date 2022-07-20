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Film setinde tanışmışlardı... Murat Boz ile Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor?

#Tuba Büyüküstün#Murat Boz#Leyla Lydia Tuğutlu
Film setinde tanışmışlardı... Murat Boz ile Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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TUBA İLE İLİŞKİ YOK, SADECE ARKADAŞIZ

MURAT Boz ve Tuba Büyüküstün, dijital bir platform için çekilen dizide başrolü paylaştı. Çekimler sırasında tanışan ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Şarkıcının, oyuncunun da oturduğu Anadolu Yakası’na taşınması ise kafaları iyice karıştırdı. Murat Boz’un, Tuba Büyüküstün ile daha çok zaman geçirmek için bunu tercih ettiği de öne sürüldü. Murat Boz önceki gün İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Film setinde tanışmışlardı... Murat Boz ile Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor

Boz, “Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi... Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hâlâ da dizi ekibiyle doğum günlerinde buluşup görüşüyoruz. Hiç kopmadık. Tuba ile de sadece arkadaşız.”

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ALMANYA'DA EVLENDİM

OYUNCU Cansu Tosun önceki akşam markası Islandy’ın lansmanını özel bir davetle La Boom’da tanıttı. Geceye katılanlar arasında Leyla Lydia Tuğutlu da vardı. Oyuncu, uzun zamandır aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıkladı.

Film setinde tanışmışlardı... Murat Boz ile Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor

“Pandemi öncesinde İtalya’da evlilik teklifi almıştım. Geçen aylarda Almanya’da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve Türkiye’ye geldik. Bir kutlama da yapacağız ama acelemiz yok. Müsait bir zamanda yapmak istiyoruz.” Oyuncu, evlilik teklifini nasıl aldığını şöyle anlattı: “Hızlıca hazırlamıştı... Yüzüğü seçmiş, çok da beğendim ve hoşuma gitti.” (Sayit DURMAZ)

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

EKİN Olcayto ve Murat Özcan önceki gün Alaçatı’daki Rakish adlı mekânda nikâh masasına oturdu.

Film setinde tanışmışlardı... Murat Boz ile Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor

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Çiftin şahitleri Gülşah Andaç, Engin Yaşar ve Ebru Özcan oldu. İkilinin yakınlarının katıldığı düğün yemeği ise Roka Bahçe’de gerçekleşti. Ekin Olcayto, gelinlik yerine Glamour marka beyaz bir elbise giydi. Olcayto, mutlu haberi sosyal medya hesabından şu notla duyurdu: “Biz evlendik.” Çift balayı adresi içinse yine Alaçatı’yı seçti.

 

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#Tuba Büyüküstün#Murat Boz#Leyla Lydia Tuğutlu

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