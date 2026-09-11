Film setinde kaza sonucu bir can almıştı... Bana 'O öldü' dediler, inanamadım!

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Ünlü oyuncu, korkunç bir kaza sonucu, birlikte çalıştığı görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmuştu...

Bu, herkes için çok ama çok kötü bir haberdi... Ama en çok da istemeden elini kana bulayan ünlü oyuncu için.

Zaten o set kazasının ardından ünlü oyuncu için hiçbir şey eskisi gibi olmadı... Dünya kamuoyunu uzun süre meşgul eden bu olay şimdi de bir belgesele konu oldu.



KORKUNÇ OLAY BİR BELGESELE KONU OLDU

Bu talihsiz olayda kazayla bir can alan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in ta kendisi...

Yılların oyuncusu Baldwin, başrollerinden birini üstlendiği Rust filminin setinde, aslında dolu olmaması gereken bir silaha ve onu hazır edenlere güvendiği için görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in genç yaşta ölümüne neden oldu.

Baldwin'in kullandığı silahla hayata veda eden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins henüz 42 yaşındaydı. Geride acılı geniş ailesi, gözü yaşlı eşi ve küçük bir erkek evlat kaldı.

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Bunun yanı sıra aynı kazada filmin yönetmeni Joel Souza da yaralandı.

Beş yıl önce yaşanan bu trajik olay Rory Kennedy'nin yönettiği The Trial of Alec Baldwin (Alec Baldwin Davası) adlı belgesele konu oldu.

68 yaşındaki Alec Baldwin de o belgeselde kamera karşısına geçti. Aslında hafızasından tamamen silmek istediği o olayı bir kez daha masaya yatırdı.



'BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER... ŞOKTAYDIM'

Belgeselin yayınlanan fragmanlarında Baldwin'in kaza hakkında "En kökü halimdi" diye konuştuğu görülüyor.

Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiğini öğrendiğinde neler hissettiğini de şöyle anlattı oyuncu: "Bana öldüğünü söylediklerinde şoktaydım. İnanamıyordum."

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The Trial of Alec Baldwin belgeselinin fragmanlarında oyuncunun yedi çocuğunun annesi Hilaria'nın da bu olaydan nasıl etkilendiği anlatılıyor.

Hilaria'nın basının bu davaya olan yoğun ilgisiyle başa çıkmaya çabalarken bir yandan da çocuklarını olup bitenden etkilenmemeleri için şehir dışına çıkarması gerektiğini söylediği anlar da belgeselde yansıtılıyor.

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GERİ GELECEĞİNİ BİLSEM EVEREST'İN TEPESİNE ÇIKARDIM'

Fragmanın en çarpıcı bölümlerinden biri de Alec Baldwin'in "Biri bana Everest Dağı'nın tepesine çıktığımda Halyna'nın geri geleceğini söyleseydi hemen eşyalarımı toplar yola çıkardım. Elimden ne gelirse yapardım Ama yapabileceğiniz bir şey yok" sözlerini söylediği anlar.

Alec Baldwin başına gelenlerle ilgili bu belgeseli "Bunu izleyenler benim en kötü hallerime tanık olacak" diye tanımladı.

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21 Ekim 2021'de, New Mexico'daki “Rust” filminin setinde Alec'in bir sahnede kullandığı, aslında dolu olmaması gereken silahının ateş alması sonucu Hutchins vurularak hayatını kaybetti.

Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza da yaralandı.

İki yıl sonra Alec Baldwin, taksirle adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve suçlamaları reddetti. Baldwin'in yargılandığı davanın üçüncü gününde, dava hakim tarafından düşürüldü.

The Trial of Alec Baldwin adlı belgesel 16 Ekim'de sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.