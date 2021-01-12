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Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Filiz Taçbaş’ın güzellik sırrı keçi sütü

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Filiz Taçbaş’ın güzellik sırrı keçi sütü
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Makyajsız haliyle sosyal medyada takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Filiz Taçbaş’ın bakım sırları ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yüzünü her gün keçi sütü ile yıkıyormuş.

Geçtiğimiz günlerde aldığı çiftçilik belgesi ile gündeme gelen oyuncu Filiz Taçbaş’ın sıfır makyaj hali sosyal medyada dikkat çekti.

En son “Çukur” dizisinde rol alan 57 yaşındaki oyuncunun gençleştiğini düşünen takipçileri, Instagram’da “Gençlik iksiri mi içiyor, zamansız bir güzellik” şeklinde yorumlar yaptı.

Oyuncunun sabahları keçi sütü ile yüzünü yıkadığı ve her gece yatmadan önce keçi sütü maskesi yaptığı öğrenildi.

Filiz Taçbaş’ın güzellik sırrı keçi sütü

EKİP, BİÇİYOR

Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir’in Aliağa ilçesinden 1.5 dönümlük tarla satın alan Taçbaş, Aliağa Tarım Orman Ve Köy İşleri Müdürlüğü’nden de Çiftçilik Belgesi aldı.

Tarımcılığa başlayan oyuncu, tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiriyor. Filiz Taçbaş, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Filiz Taçbaş’ın güzellik sırrı keçi sütü


“Bu benim hayalimdi, gerçekleştirdim. Şimdilik küçük tarımcılık yapıyorum. Aileme yetecek kadar mahsul yetiştiriyorum.

Tarladan çıkan değişik ot türlerini toplayarak yemeğimizi ve salatamızı yapmak benim için büyük zevk oluyor.”

 

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